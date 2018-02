Un mercato numericamente imponente. La serie A si è data da fare nelle compravendite di gennaio dove la Lega Calcio ha fatto registrare numeri importanti che certificano che tutti i club sono risultati attivi, chi più chi meno, chi con cessioni importanti e chi con acquisti altrettanto rilevanti. Nell'analisi della Lega non contano la qualità dei giocatori, i nomi più o meno famosi o il prezzo d'acquisto.

Il punto è stata l'analisi quantitativa: capire quale tipo di movimento ci sia stato negli ultimi 30 giorni di negoziazioni. E la risposta è che ci sono stati quasi 300 trasferimenti. La tabella tien conto anche dei rientri dei prestiti oltre che delle cessioni definitive.

I numeri del mercato di gennaio.

275 trattative totali.

Secondo i dati ufficiali della Lega Serie A sono stati 275 i giocatori tesserati dalle 20 società di Serie A in questo mercato di “riparazione”. Da evidenziare il fatto che i giocatori tesserati a titolo definitivo siano stati solo 51, a fronte dei 154 rientrati dai prestiti. La società che ha concluso più operazioni in entrata è stata la Juventus (27), seguita dal Sassuolo (26) mentre il Milan ha tesserato solo 3 giocatori.

Quantità ma poca qualità.

Un quantitativo importante che però lascia il tempo che trova sulla qualità. Perchè nel mese di gennaio non c'è un giocatore che emerga rispetto agli altri, in un semi anonimato che ha lasciato perplesso più un tifoso. A guidare le fila delle trattative è stata la Juventus, seguita ad una incollatura dal Sassuolo. Quindi, sul podio di gennaio Atalanta e Genoa appaiate in terza posizione. A ribadire che soprattutto le piccole si sono date da fare in un mercato da figli di un Dio minore.

Il Milan fermo al palo.

Tra le big, oltre alla Juve, l'Inter e la Sampdoria hanno effettuato 15 transazioni, più della Roma e del Napoli. Il Milan, che era stato protagonista lo scorso agosto, si è fermato a qualche mossa di contorno.

Totale trattative.

Juventus – 27; Sassuolo – 26; Atalanta – 21; Genoa – 21; Torino – 18; Sampdoria – 15; Inter – 15; Verona – 15; Bologna – 15; Roma – 12; Chievo – 12; Benevento – 11; Cagliari – 10; Napoli – 10; Crotone – 9; Fiorentina – 8; Lazio – 5; Udinese – 4; Milan – 3.