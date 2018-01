Se c’è una certezza in questa Serie A è che nonostante abbia battuto quasi tutti i record negativi del massimo campionato del Bel Paese il Benevento crede ancora nella salvezza. Sarà difficilissimo ovviamente, ma già il fatto di crederci nonostante le 18 sconfitte in 21 partite rende grande merito ai sanniti che come dimostra anche il mercato fatto fin qui in questa finestra di riparazione non hanno alcuna intenzione di alzare bianca anticipatamente in questa sua prima volta in Serie A. Una vera e propria rivoluzione che ancora non sembra però completata.

Come detto già Roberto De Zerbi ha avuto diversi rinforzi per provare a tentare quella rimonta verso una salvezza che avrebbe dell’incredibile, basti pensare che lo scorso anno il “miracoloso” Crotone di Davide Nicola a questo punto della stagione aveva sì la stessa distanza (11 punti) dal quart’ultimo posto ma non occupava l’ultima piazza, avendo quindi due avversari in meno da raggiungere. Il presidente Vigorito però ci crede ed è per questo che finora ha regalato ben cinque calciatori al suo allenatore.

I cinque colpi già messi a segno.

Dal Maribor è arrivato infatti il difensore francese Jean-Claude Billong (24 anni), dall’Antalyaspor invece quello che è sicuramente il nome più altisonante di questa campagna acquisti, ossia il mediano brasiliano ex Tottenham Sandro (28). Più offensivi invece gli altri tre innesti: da poco sbarcati in Campania infatti il centrocampista offensivo serbo di proprietà della Sampdoria Filip Djuricic (25), il centravanti maliano Cheick Diabaté (29), arrivato dai turchi dell’Osmanlispor, e l’esterno d’attacco brasiliano Guilherme (26) in precedenza in Polonia tra le fila del Legia Varsavia. Dentro loro dunque e fuori Amato Ciciretti (24), passato al Parma in attesa di accasarsi al Napoli a parametro zero al termine della stagione, e Raman Chibsah (24) finito al Frosinone.

Un centrale per De Zerbi: da Roberge a Carlao con il sogno Yanga – Mbiwa.

Ma la rivoluzione delle Streghe non è ancora terminata, infatti dopo la condanna ad un anno di squalifica del capitano Fabio Lucioni (30) i giallorossi sono ancora alla ricerca di un centrale difensivo, ma non solo. Nel mirino del direttore sportivo Pasquale Foggia sono finiti infatti i difensori Valentin Roberge (30) dell'Apollon Limassol, Kevin Bonifazi (21) del Torino, l’ex granata ora all’Apoel Nicosia, Carlao (32), ma soprattutto l’ex Roma, attualmente in forza al Lione, Mapou Yanga – Mbiwa (28) che però, dato l’elevato ingaggio difficilmente vestirà la maglia del Benevento.

Le speranze francesi: Bourabia subito, per Sagna non c’è fretta.

Ma come abbiamo già detto i sanniti sono anche alla ricerca di ulteriori rinforzi anche in altri ruoli. Obiettivo concreto dei campani è il centrocampista franco – marocchino del Konyaspor, Mehdi Bourabia (26). Ma il vero colpo di mercato potrebbe essere un altro. Se difatti la trattativa per il terzino ex Arsenal e Manchester City, attualmente senza squadra, Bacary Sagna (34), sembra al momento arenata non è detto che a breve non si riprendano le contrattazioni dato che essendo svincolato potrebbe essere ingaggiato anche dopo la chiusura ufficiale del calciomercato.