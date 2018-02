Chi sostiene che il calciomercato di gennaio serva a poco o a nulla, non conosce l'Inghilterra. Oltremanica in 30 giorni si sono bruciati qualcosa come 490 milioni di euro, una cifra impressionante che diventa ufficialmente il nuovo tetto da abbattere nelle prossime sessioni invernali. Acquisti e cessioni come se non vi fosse un domani, con club che hanno aperto le casse e ingaggiato giocatori a cifre astronomiche e altri che hanno aiutato alcuni a fare le valigie davanti alle classiche offerte irrinunciabili.

Anche la qualità è andata a braccetto con i milioni spesi perché, al contrario di quanto è accaduto puntualmente in Italia dove il top player diventa un ragazzino pavese che gioca a Bologna e che rifiuta il Napoli, in Premier i campioni ci sono e vengono contesi di volta in volta senza esclusione di colpi.

Inghilterra protagonista assoluta.

Il finale in crescendo.

Le ultime 24 ore italiane sono state cosparse di voci, rumors, affari mancati, trasferimenti sfumati. In Inghilterra è stato un crescendo rossiniano e chi non ha investito, si è ritrovato con delle avversarie rinnovate, magari non più forti ma di certo con nuove motivazioni e aspettative. Solo nell'ultima giornata di mercato sono stati investiti dai 20 club della massima serie inglese 170 milioni di euro.

490 milioni, record figlio della Brexit.

15 milioni al giorno.

Il totale nell'arco del mese di gennaio ammonta all'astronomica cifra di 490 milioni di euro. In pratica, in Inghilterra ogni giorno sono girati 15 milioni di euro in trasferimenti, con chi acquistava e chi cedeva, a volte prelevando giocatori da altri club inglesi, a volte attingendo in altri campionati europei.

La svalutazione della sterlina.

A metterci lo zampino in queste cifre astronomiche però ci ha pensato anche la Brexit cioè l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito. Secondo il calcolo effettuato da un gruppo di esperti in finanza c'è stata la svalutazione della sterlina e le operazioni dei club inglesi sono costate 35 milioni in più rispetto alle valutazioni prima del referendum.

I colpi d'oro di gennaio.

van Dijk e ‘Auba'

L'acquisto più costoso dell'ultima giornata è stato Pierre-Emerick Aubemeyang. L'attaccante è stato strappato al Borussia Dortmund dall'Arsenal – ta le più atrtive società nel mercato di gennaio – per la cifra di 65 milioni. Ma la punta non tocca la spesa fatta per il difensore olandese Virgil van Dijk che è passato dal Southampton al Liverpool diventando il colpo principale di questa sessione di mercato per 85 milioni

Solo il Chelsea a guardare.

Tra le migliori operazioni concluse c'è stato il trasferimento di Lucas Moura dal Paris Saint Germain al Tottenham per 26 milioni di euro e il prestito del difensore Eliaquim Mangala all'Everton.