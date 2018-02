Per molti calciatori fare bene rappresenta la mission da assolvere prima per sé e poi per la propria squadra. Tante, infatti, possono essere le motivazioni che spingono questi professionisti a gettare il cuore oltre l'ostacolo e impegnarsi al 110%. Contratti in scadenza, rinnovi, adeguamenti salariali, possibilità di toccare la nazionale, attrarre l'interesse di altri club o, semplicemente, in maniera più romantica, nutrire la propria passione ed esaudire i sogni di quando si era piccoli.

Eppure, quest'anno, riuscire a toccare alte punte di rendimento è diventata una questione ancora più seria per l’importante appuntamento di fine stagione, vale a dire: il mondiale in Russia. E così, con i soliti noti sulla cresta dell'onda ed alcune new entry nel panorama calcistico europeo, vediamo la top 11 dei talenti con la media voto più alta di questa annata, di questo 2017/18 fra Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1.

Ter Stegen meglio di tutti, Neuer attento.

Fra i pali, a difendere questo collettivo composto solo dai migliori talenti, per performance media, della stagione 2017/18, ecco spuntare il tedesco del Barcellona Ter Stegen. L’estremo difensore dei blaugrana, infatti, con 18 clean sheet totali e solo 20 reti subite in 33 gare complessive e, con una media voto di 7,1, sbaraglia la folta concorrenza rivelandosi come miglior saracinesca, più sicura garanzia d’Europa. Uno score importante, di certo prodotto con la contestuale collaborazione della ottima retroguardia ed organizzazione difensiva della sua squadra, che potrebbe mettere in difficoltà Low nell’atto di selezionare il portiere titolare nella prossima spedizione in Russia. E sì perché con un Neuer spesso ai box per problemi fisici ed un Ter Stegen così, il dubbio, amletico o meno, è dietro l’angolo.

in foto: la top, ruolo per ruolo, per rendimento medio secondo Whoscored.com

Difesa, qui l’unico ‘italiano’.

Sempre tenendo conto delle valutazioni messe insieme dal portale specializzato Whoscored.com, passiamo ora al capitolo difesa. Qui, in questo specifico reparto, troviamo l’unico rappresentante della Serie A insieme con due talenti di Bundesliga ed un altro esponente del Barcellona e, quindi, della Liga.

Nello specifico, ci riferiamo, sempre in una linea a quattro, a Sergi Roberto sulla destra, titolare di un rendimento medio di 7,5, Kolarov sulla corsia opposta, a quota 7,6, e dei centrali fisici ma anche dai discreti piedi in impostazione: Naldo dello Schalke 04, con un ottimo 7,4, e lo statuario senegalese dell’Hannover 96 Salif Sané a troneggiare in mezzo alla sua area con un eloquente 7,6. Insomma, un pacchetto arretrato di assoluto valore sulle corsie, con due fluidificanti che accompagnano la manovra offensiva della squadra, e due autentiche rocce nella propria 16 metri in grado di organizzare una quasi insuperabile contraerea.

Centrocampo extra lusso: qualità infinita in mediana.

In mediana invece, addio all’estrema fisicità della difesa con un centrocampo tutto estro e fantasia che farebbe le fortune di qualunque compagine in giro per il pianeta. Anche qui in un comparto a quattro, la terra di mezzo fra retroguardia e avanguardia, fra difesa e attacco sarebbe, difatti, di assoluto valore. Basti pensare ai numeri stagionali di questi quattro campioni, con un fatturato globale da 72 gol fatti e ben 53 assist a referto. Insomma, qualcosa di eccezionale, quasi di irripetibile per qualsiasi formazione ‘ordinaria’.

E infatti, gli uomini che andrebbero a comporre questo quartetto d’archi, non è normale, anzi. E sì perché al centro del campo ci sarebbero, a legare i reparti, De Bruyne (voto medio di 7,9) e l’altro belga Hazard (7,8) con, a completare il quadro di un centrocampo eccellente, il redivivo Thauvin a destra (7,8) ed il sontuoso, sia pure ad un passo dall’eliminazione Champions col suo PSG, Neymar (9,0).

Attacco stellare, i mancini dominano: Messi e Fekir.

A chiudere questo magnifico undici ecco arrivare una coppia inedita, non dal grande atletismo ma che farebbe, dell’imprevedibilità e del dribbling, un vero e proprio marchio di fabbrica. Fra i top per rendimento medio di stagione, non troviamo punte centrali o omaccioni da 190 cm, ma solo piccoli grandi uomini dal baricentro basso e dal sontuoso piede mancino. Di chi stiamo parlando? Di Fekir, finito nel mirino del Real Madrid, e Messi. Il primo, bravo a segnalarsi come punto di riferimento della sua squadra, il Lione, con un rating medio di 8,0 ed il secondo capace, con un roboante 8,7 e 30 reti stagionali, di confermarsi nel manistream del football anche in questo 2017/18, anche alla vigilia del suo, forse, ultimo mondiale da protagonista, inseguendo un sogno, inseguendo D10S.