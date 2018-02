Centocinque milioni di euro più bonus. Tanto è costato il cartellino di Osumane Dembélé al Barcellona. Un investimento, fatto subito dopo la cessione di Neymar al Paris Saint-Germain, che non ha ancora pagato e che sta creando parecchio imbarazzo dalle parti del centro sportivo "Joan Gamper": quartier generale degli uomini di Valverde. "¿Qué le pasa a Dembélé?", si chiedono i tifosi catalani? Che cosa è successo a quell'attaccante che tanto aveva fatto bene con la maglia del Borussia Dortmund? Domande legittime, quelle del popolo del "Camp Nou", e suffragate dalle sole 8 presenze stagionali (senza gol) con la maglia del Barcellona. Rientrato dal secondo infortunio accusato da quando è in Spagna, il 20enne francese sta facendo ancora molta difficoltà ad inserirsi nel gruppo blaugrana e a ritagliarsi uno spazio importante nella rosa di Valverde.

Un corpo estraneo.

Secondo il quotidiano spagnolo "Marca", i motivi del momento negativo dell'attaccante sarebbero più di uno. L'ambientamento in una nuova realtà come quella di Barcellona, si sarebbe dimostrato più difficile del previsto per Dembélé. Come riportato dai colleghi catalani, il giocatore ha inizialmente abitato con Umtiti prima di trasferirsi in un appartamento che condivide con un membro della famiglia. Una scelta che, secondo Marca, sta rendendo sempre più difficile l'inserimento dell'attaccante transalpino che fatica a seguire la dieta imposta dallo staff blaugrana, non parla quasi mai in spagnolo e che all'interno dello spogliatoio avrebbe legato soltanto con i due connazionali Digne e Umtiti.

La difesa di Valverde.

La situazione di Dembélé sta dunque preoccupando non poco il club, al punto che la dirigenza starebbe cercando una persona da affiancare al giocatore per aiutarlo e farlo diventare sempre più parte del gruppo. Giocare nel Barcellona, infine, non è mai semplice per nessuno. Nemmeno per l'ex gioiello del Dortmund che fatica a capire i meccanismi della squadra e tende spesso a tenere i pallone tra i piedi, scatenando la reazione infastidita dei suoi stessi compagni. "Non c'è motivo di preoccuparsi così tanto – dichiarò qualche giorno fa Valverde – Dembélé non è riuscito a fare una buona preparazione ad inizio stagione e ora sta recuperando. E' un giocatore giovane e sono sicuro che si riprenderà presto".