Le ultime partite europee ci hanno regalato grandi emozioni, grazie a giocate e a gol spettacolari ma anche ad alcune parate decisive e straordinarie che hanno sbattuto in prima pagina portieri come David De Gea e Alisson. I due numeri uno di United e Roma, hanno infatti dimostrato di meritare tutte le attenzioni e in parte giustificato la valutazione che i rispettivi club danno ai loro cartellini. Specialmente quello dello spagnolo, che ha ormai raggiunto una valutazione astronomica (sfiora i 100 milioni di sterline) e per il quale il Real Madrid pare pronto a fare una follia.

Buffon al comando.

In attesa di capire quali saranno i portieri che animeranno il prossimo mercato estivo (attenzione anche a Gigio Donnarumma), e di fronte al possibile trasferimento record dello spagnolo, vale la pena riavvolgere il nastro e ritrovare quelli che sono stati i cinque numeri uno più costosi della storia del calcio. A cominciare da Gigi Buffon che, nel lontano 2001, passò dal Parma alla Juventus per 52,8 milioni di euro: una richiesta economica molto alta per l'allora giovane portiere ducale, che la società piemontese coprì versando parte dei soldi incassati dalla cessione di Zidane al Real Madrid.

I numeri di Neuer.

Dietro al trasferimento record di Buffon, che probabilmente è destinato a cadere nella prossima estate, resiste il passaggio di Ederson dal Benfica al Manchester City per 40 milioni di euro. Apprezzato da Pep Guardiola, il brasiliano è dunque sul secondo gradino della speciale classifica dei portieri più costosi poco sopra Manuel Neuer che, nel 2011, si trasferì dallo Schalke 04 al Bayern Monaco per 30 milioni di euro: tutto sommato un prezzo molto contenuto, per colui che è stato per anni è stato considerato il miglior portiere del mondo.

L'uomo del Triplete.

Se sul quarto gradino troviamo l'astro nascente del calcio inglese Jordan Pickford (dal Sunderland all’Everton per 28,5 milioni di euro), in quinta e ultima posizione c'è un altro italiano: Francesco Toldo. Passato dalla Fiorentina all’Inter nell'estate del 2001 per 26,5 milioni di euro, l'ex Nazionale azzurro è stato uno dei più forti portieri della storia interista ed è ricordato come uno degli eroi dell'anno del Triplete di José Mourinho.

La Top Five dei portieri più pagati.

1 – Gianluigi Buffon (dal Parma alla Juventus, nel 2001, per 52,8 milioni di euro)

2 – Ederson (dal Benfica al Manchester City, nel 2017, per 40 milioni di euro)

3 – Manuel Neuer (dallo Schalke 04 al Bayern Monaco, nel 2011, per 30 milioni di euro)

4 – Jordan Pickford (dal Sunderland all’Everton, nel 2017, per 28,5 milioni di euro)

5 – Francesco Toldo (dalla Fiorentina all’Inter, nel 2001, per 26,5 milioni di euro)