Si è chiuso con un deludente pareggio tra Siviglia e Manchester United. La gara d'andata degli ottavi di Champions League al Sánchez-Pizjuán non ha regalato grandi emozioni e così il risultato finale tra gli andalusi e i Red Devils è di 0-0.

Questo risultato fa rimanere invariate le possibilità di qualificazione ai quarti di finale e tra 15 giorni all'Old Trafford sicuramente vedremo una gara molto diversa da quella di stasera. In casa United ha fatto discutere, ancora una volta, l'esclusione di Paul Pogba dall'undici titolare dopo le voci su un possibile litigio tra il centrocampista francese e Mou.

Il Siviglia ci prova, De Gea chiude la porta.

Il Siviglia è partito meglio e ha imposto il ritmo gara ma De Gea non ha dovuto effettuare interventi difficili mentre Mourinho ha dovuto subito far fronte all'infortunio di Andre Herrera: al suo posto è entrato Paul Pogba, con cui i rapporti nelle ultime settimane non sono proprio limpidissimi. La squadra di Vincenzo Montella ha un possesso palla molto più consistente e occupa meglio il campo: nei minuti finali del tempo prima è Correa a calciare (male!) da buona posizione ma poi è De Gea a mettere le ali e deviare in angolo un colpo di testa di Muriel con una parata impressionante da distanza ravvicinata.

Annullato gol a Lukaku e rigore chiesto dal Siviglia: è 0-0.

Il secondo tempo è cominciato com'era finito il primo: gli andalusi che provano a giocare e a far goal e i Red Devils che si sono difesi molto bassi senza riuscire mai ad essere pericolosi. Annullata una rete a Romelu Lukaku all'82' che si è aiutato con il braccio a stoppare un cross di Marcus Rashford ma l'azione non sembra totalmente irregolare. Pochi minuti dopo il Siviglia ha chiesto un calcio di rigore per fallo di Paul Pogba su Pablo Sarabia ma l'arbitro francese Clement Turpin non è della stessa idea e l'azione è proseguita. Al triplice fischio il pareggio è un risultato un po' bugiardo per la squadra di Montella ma nel finale i Red Devils avrebbero potuto colpire di rimessa con gli innesti di Martial e Rashford. Tra 15 giorni vedremo chi andrà avanti e chi verrà eliminato, cornice Old Trafford: impossibile mancare.

in foto: La scheda di Franco Vazquez. (sofascore.com)

Il migliore: Franco Vazquez.

L'ex trequartista del Palermo ha giocato in maniera eccellente, è stato preciso nei servizi ai compagni e ha saltato l'uomo quasi sempre: Vazquez ha fatto valere il suo spessore tecnico e la squadra di Mourinho ne ha pagato le conseguenze, soprattutto nella fase finale del primo tempo. Acuto.