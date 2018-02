Nel Napoli che si prepara per la difficile trasferta di Cagliari, spicca il momento positivo di Piotr Zielinski. Il giocatore polacco, nonostante non sia uno degli undici titolarissimi con i quali Maurizio Sarri scende sempre in campo, ha dimostrato di essere indispensabile per la rosa partenopea e di valere molto più di quei 15 milioni di euro che Aurelio De Laurentiis versò all'Udinese nell'estate di due anni fa.

Definito dal tecnico napoletano il "nuovo De Bruyne", Zielinski ha già messo insieme 33 presenze in tutte le competizioni e segnato sei reti: una di queste proprio al club che lo teneva in pugno fino all'arrivo del presidente campano. Per lungo tempo, Zielinski è stato infatti un vero e proprio pallino di Adriano Galliani e della vecchia dirigenza del Milan: club che a quel tempo si fece però sfuggire l'occasione.

Il Liverpool alla finestra.

Al di là del rimpianto milanista, a Napoli c'è invece preoccupazione per il futuro del centrocampista azzurro. Dopo le parole in conferenza stampa di Sarri ("Piotr è un talento assoluto. Ha anche grandi doti fisiche e se cresce a livello di personalità può giocare in qualsiasi zona del campo"), fanno infatti paura i resoconti dei vari scout di mercato europei che hanno seguito il polacco in queste ultime settimane. Soprattutto quelli del Liverpool, che hanno confermato l'autentico interesse di Jurgen Klopp per il giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Udinese.

Secondo i media britannici, il manager dei Reds avrebbe infatti una passione speciale dai tempi di Empoli per Zielinski e starebbe preparando un nuovo attacco di mercato per la prossima estate. Il Liverpool dovrà però aprire la cassaforte, perché De Laurentiis non ha nessuna intenzione di svendere il suo calciatore. L'offerta che il patron partenopeo si aspetta dovrà superare i 35/40 milioni di euro. Solo in quel caso le due parti potrebbero sedersi ad un tavolo e discutere del cartellino del polacco.