Tutte le attenzioni sono rivolte sulla corsa Scudetto, ma dalle parti di Castel Volturno c'è comunque tanta voglia di riscattare la brutta figura in Europa League. Alla vigilia della partita contro il Lipsia, Maurizio Sarri e Lorenzo Insigne hanno provato a scuotere l'ambiente napoletano dopo la sconfitta pesante rimediata nel match d'andata giocato al San Paolo. Il tecnico campano, come al solito, non ha usato giri di parole ed è andato dritto al punto.

"Ai miei giocatori ho detto che giovedì scorso abbiamo fatto una partita da cialtroni e che la responsabilità è al 70% è mia, 10% dello staff, 10% della società e 10% loro – ha spiegato Sarri, in conferenza stampa – L'ambiente non era carico, ed è stato un errore. Ora dobbiamo scendere in campo con grande voglia e con la speranza di avere qualche episodio a favore che possa riaprire il discorso qualificazione. Il Lipsia è palesemente favorito, ma vogliamo provarci fino in fondo. Mertens? Ha avuto una leggera distorsione, decideremo domattina".

La carica di Insigne.

Seduto a fianco del tecnico napoletano, anche Lorenzo Insigne ha spiegato perché la squadra proverà a fare l'impresa: "Abbiamo tanta voglia di riscattare la prestazione dell'andata, sappiamo che dobbiamo segnare tre gol, ma se partiamo forti e con la mentalità giusta possiamo metterli in difficoltà – ha dichiarato l'attaccante azzurro – Ci proveremo fino alla fine".

Ad aspettare la formazione partenopea, ci sarà però un clima infuocato: quello della "Red Bull Arena", la casa della formazione del tecnico Ralph Hasenhüttl. "Lo stadio sarà a pieno, ma a noi non interessa – ha aggiunto Insigne – Dispiace che nella gara d'andata i tifosi al San Paolo non erano tanti, ma ci stanno vicini in qualsiasi situazione. Cercheremo di passare il turno a tutti i costi, per i tifosi e per noi stessi. Chi dice che abbiamo snobbato l'Europa sbaglia. A noi fa piacere giocare le gare internazionali e sarebbe brutto vedere il Napoli primo in classifica ma fuori dalle coppe".