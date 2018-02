Nulla di preoccupante, dice Sky Sport. Eh… vallo a dire a Sarri che quando ha visto quella smorfia sulla faccia di Mertens durante l'allenamento quasi gli è venuto un colpo. La sigaretta che aveva tra le labbra gli è cascata da un lato della bocca ed è partita una mezza imprecazione. Un altro che si fa male (ancora) per giunta alla vigilia della gara di Europa League contro il Lipsia. E' successo più o meno questo all'attaccante belga che ha interrotto la seduta di lavoro per un problema alla caviglia. Nulla di preoccupante, dicono… poi resta da capire come sta realmente il calciatore che maledice quel ‘colpo della strega' che lo ha centrato al piede nel derby vinto a Benevento quando fu croce (per l'infortunio) e delizia dei tifosi (bellissima la rete segnata facendo un pallonetto).

Uomini contati

I partenopei sono attesi da due trasferte consecutive e hanno a disposizione una rosa assottigliata dalla sequenza d'infortuni e da cessioni che a gennaio hanno limitato il raggio di azione del tecnico. In attacco Milik è pronto al rientro ma dopo l'ennesimo stop di Ghoulam (stagione finita) e i guai in difesa (Chiriches acciaccato) la coperta inizia a essere davvero corta. Domani in Europa League i partenopei andranno in campo a Lipsia nel ritorno dei sedicesimi di finale (all'andata Sarri andò su tutte le furie per il 3-1 incassato al San Paolo dopo essere passati addirittura in vantaggio) e poi in campionato a Cagliari.

Le scelte per Lipsia

Sarri dovrebbe confermare le rotazioni proposte già all'andata, con Sepe all'esordio europeo al posto di Reina. In difesa con Tonelli dovrebbe esserci di nuovo Koulibaly, a centrocampo Hamsik sarà titolare per avanzare Zielinski nel tridente. In attacco ballottaggio tra Mertens e Callejon (titolare già all'andata da falso nove) con il belga che alla luce di quanto accaduto andrà valutato con attenzione.