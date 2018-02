Divieto di fumo per tutti tranne per Maurizio Sarri, che fuma sigarette e schemi mentre s'arrovella su come vincere il duello scudetto con la Juventus. Delle Coppe se ne frega e non perché sia un anti-europeista convinto ma se ti danno a disposizione un numero di calciatori così ristretto (in termini di qualità, non quantità) allora devi scegliere quale lato della coperta tirare… Alla Red Bulla Arena di Lipsia, dove gli azzurri arrivano per onorare (almeno) il ritorno di Europa League (al San Paolo sono stati sconfitti 3-1) hanno riservato un'accoglienza speciale al tecnico dei partenopei che, quand'è in preda all'adrenalina del match, fa concorrenza anche al proverbiale vizio di Zeman.

I dirigenti del club tedesco hanno allestito all'interno dello spogliatoio del Napoli un box, una saletta riservata esclusivamente all'allenatore: lì potrà fumare senza contravvenire al regolamento e soprattutto senza far scattare l'allarme anti-incendio (che verrà disattivato per l'occasione). A riportare la notizia è il quotidiano tedesco, Bild, che ha spiegato come in realtà quella modifica temporanea sia stata effettuata su espressa richiesta della società che avrebbe perfino versato una cifra simbolica ai tedeschi per compensare il disturbo. Effetti del successo dell'andata… sarà anche per questo che a Lipsia si augurano che Sarri possa essere nervoso come allora.

Ironia a parte, c'è un precedente particolare che conferma l'eccezione fatta per l'allenatore toscano. Un anno fa il Lipsia non ebbe la stessa indulgenza nei confronti di un paio dei propri tesserati: sospese due suoi giovani calciatori proprio perché pescati a fumare un narghilè in albergo durante il ritiro della nazionale tedesca Under 19. Le conseguenze di quella bravata furono durissime: Idrissa Touré e Vitaly Janelt prima vennero allontanati dal ritiro della nazionale poi tagliati dalla rosa biancorossa. Che fine hanno fatto? Il primo è stato ceduto al Werder Brema, in secondo è stato dato in prestito al Bochum. Sarri è solo di passaggio.