L’impiccio dell’Europa League è quasi alle spalle per il Napoli, che è stato sconfitto dal Lipsia per 3-1 nella gara d’andata dei sedicesimi. Sarri, che era stato abbastanza caustico sulla competizione, ha mandato in campo tanti titolari, ma il mordente della sua squadra non si è visto e la squadra di Hasenhuettl senza strafare è riuscita a rimontare il gol di Ounas con Werner e Bruma. Tra una settimana la gara di ritorno.

Grande equilibrio

Sarri effettua un turnover moderato. Insigne resta fuori, ma tra i titolari ci sono Callejon, Hamsik, Koulibaly, Hysaj e Reina. La partita all’inizio è bella, perché le due squadre sembrano che vogliono sfidarsi a viso aperto, anche se scelgono due strade differenti. Perché il Napoli cerca sempre l’azione ragionata con la solita fitta ragnatela di passaggi, mentre il Lipsia vola quando riparte in stile Klopp. La squadra di Hasenhuettl ci prova due volte nei primi tre minuti, ma Reina c’è.

A metà campo con un uomo in più la squadra di proprietà della Red Bull riesce a tenere il predominio, ciò è dovuto anche alla coppia formata da Rog e Diawara, che inizialmente non paiono avere troppo ardore. Callejon, stasera centravanti, è il primo dei suoi a tirare verso la porta di Gulacsi, la sua conclusione termina al lato. Con la solita ripartenza il Lipsia fa davvero paura al Napoli quando Poulsen va vicinissimo al vantaggio. Quella ripartenza sveglia la capolista della Serie A che capisce di non poter concedere nulla e in fase difensiva si compatta, ma non riesce però mai a essere pericolosa.

Ounas e Werner

Le motivazioni del Lipsia sembrano maggiori in avvio di secondo tempo e nei primissimi minuti i partenopei sembrano schiacciati, ma basta poco al Napoli per risvegliarsi che al 52’ passa in vantaggio con Ounas. Il franco-algerino riceve da Callejon e con un diagonale perfetto mette il pallone nell’angolino, 1-0. Primo gol con il Napoli per Ounas.

Dopo il gol Sarri toglie Hamsik e Hysaj e manda in campo Insigne e Mario Rui. La risposta del Lipsia non si fa attendere. Poulsen fa un movimento perfetto, si allarga e calcia, Reina copre benissimo la porta e respinge. Ma il gol del Lipsia è nell’aria. Diawara perde un pallone in modo sciocco, la squadra della Red Bull riparte in modo rapido e trova l’1-1 con Timo Werner, letale sotto porta e al 15esimo gol stagionale.

Decidono Bruma e Werner

Una combinazione in velocità porta gli azzurri vicini al nuovo vantaggio, Insigne è bravo, il portiere Gulacsi di più e con un guizzo manda il pallone in angolo e sventa il pericolo. Poulsen scappa sul filo del fuorigioco arriva nell’aria del Napoli e regala un assist delizioso a Bruma che non può sbagliare, 2-1 Lipsia. Il Napoli non ha le energie mentali e fisiche e non riesce a reagire. Al 93′ arriva un altro gol di Werner. Il Lipsia vince e ipoteca la qualificazione.