La settimana delle coppe è sempre stata una delle più emozionanti in assoluto nelle varie stagioni calcistiche. Ultimamente però, i vari campionati europei, soprattutto i 5 più importanti, stanno mettendo in luce le gesta di diverse squadre che si stanno distinguendo per carattere, forza, qualità del gioco e tecnica dei singoli. Compagini che godono di grande fiducia da parte dei tifosi e dagli addetti ai lavori che, in maniera inconsapevole, stanno distribuendo grande entusiasmo a questi club che ad oggi sono in testa alla classifica delle squadre che contano il maggior numero di vittorie consecutive in Europa tra Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga.

A tenere alta la bandiera del nostro campionato italiano ci stanno pensando Napoli e Juventus che a suon di gol e vittorie (anche di misura) si stanno mettendo in mostra come le più in forma in assoluto pur non occupando il primo posto in classifica. Andiamo dunque a vedere, in questa speciale top 5, le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di vittorie consecutive nelle ultime gare. In grande evidenza proprio i partenopei di mister Sarri.

Bayern Monaco primatista assoluto in Europa.

Come se non bastasse il primato in campionato, il Bayern Monaco di Heynckes non sembra mai essere sazio. E infatti, oltre alla Bundesliga ormai vinta dai baveresi che hanno lasciato alle spalle le varie avversarie come Borussia Dortmund, Lipsia ed Eintracht Francoforte, anche la Champions sorride ai campioni di Germania che hanno trionfato, mettendo praticamente al sicuro i quarti di finale, battendo nell’andata all’Allianz Arena il Besiktas con il punteggio di 5-0 che non lascia dubbi per l’esito finale del passaggio del turno.

A conferma dello splendido momento di forma, c’è appunto da sottolineare proprio l’entusiasmante cammino del Bayern nel massimo campionato tedesco dove ha conquistato 10 vittorie nelle ultime 10 gare.

in foto: Il rendimento attuale del Bayern Monaco nelle ultime 10 gare (Transfermarkt)

La striscia di successi più alta, ad oggi, nei top 5 campionati europei lasciandosi alle spalle le due primatiste italiane e compagini come Psg, Barcellona e Real Madrid. Il merito è soprattutto di un Robert Lewandowski, bomber di assoluto valore che anche in Champions, con la doppietta rifilata ai turchi, conferma di essere la punta più forte in assoluto. Pensate che l’ultimo stop in Germania del Bayern risale alla sconfitta del 25 novembre 2017 contro il Borussia Monchengladbach per 2-1, poi 10 vittorie in altrettante gare.

Il Napoli segue i bavaresi con 9 vittorie.

Bello e spumeggiante in Italia, superficiale e rinunciatario in Europa. Il Napoli di Sarri, dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League, la sconfitta in Europa League contro il Lipsia al ‘San Paolo’ per 3-1 e l’uscita dalla Coppa Italia, sembra avere davvero un solo obiettivo: vincere lo scudetto. Trascinati da un Mertens goleador, il ritrovato Hamsik e il sempre pericoloso Insigne, gli azzurri, in questa speciale classifica, si piazzano appena sotto i bavaresi con 9 vittorie consecutive nelle ultime 9 gare.

in foto: Gli unici stop del Napoli solo in Coppa Italia ed Europa League (WhoScored)

Un record assoluto per i partenopei in Serie A che dopo il successo di misura contro la Spal, domenica scorsa, grazie ad un gol di Allan, si sono ripresi il primato in Serie A dopo qualche ora lasciata in vetta alla Juventus che aveva giocata qualche ora prima (12.30) il derby contro il Torino.

Il Napoli, dalla gara vinta contro il Torino infatti, non hanno mai più perso una partita, né pareggiata. L’ultima sconfitta in campionato risale infatti proprio al 1 dicembre 2017 quando al ‘San Paolo’ fu proprio la Juventus a trionfare grazie ad un gol del grande ex Gonzalo Higuain. Mentre, l’ultimo stop, fu il pari, successivo alla gara contro i bianconeri, 0-0 con la Fiorentina.

in foto: La top 5 delle squadre col maggior numero di vittorie consecutive in Europa (WhoScored)

Juventus: la corsa ai partenopei è aperta.

Ma il Napoli ha praticamente, attaccato alle sue spalle, un avversario non di poco conto, quella Juventus che cerca di battere ogni anno ma che invece deve sempre vedere festeggiare. Quest’anno la lotta sembra essere davvero serrata con un botta e risposta continuo da parte delle due squadre che si danno battaglia a suon di gol, punti, sorpassi e controsorpassi. Anche per i bianconeri, così come il Napoli, sono 9 le vittorie nelle ultime 9 gare.

in foto: Il cammino della Juventus tra Serie A e Champions League (Transfermarkt)

L’ultimo stop per i ragazzi di Allegri però, non è una sconfitta, bensì il pareggio 0-0 contro l’Inter di Spalletti che evitò al Napoli di subire un sorpasso immediato che sarebbe stato davvero scioccante. Infatti, i bianconeri sono stati battuti per l’ultima volta dalla Sampdoria a ‘Marassi’ il 19 novembre con quel 3-2 che fece malissimo a Dybala e compagni che da lì in poi non si sono più fermati in Serie A.

Protagonista assoluto di questa cavalcata, se vogliamo, è stato proprio lo stesso tecnico bianconero che dopo la sconfitta contro i blucerchiati, ha cambiato drasticamente l’assetto tattico della squadra rinforzando il centrocampo e piazzando Benatia al fianco di Chiellini al centro della difesa come titolare fisso.

Molto più distanziato dalle prime tre ecco l’Atletico Madrid.

E se Bayern Monaco, Napoli e Juventus, in Europa viaggiano ad un ritmo sostenuto davvero incredibile, non si può dire lo stesso delle inseguitrici che arrancano a caccia di un filotto di vittorie consecutive ottimale capace di potergli garantire quella solidità di punti buoni per cominciare a pensare ai reali obiettivi attualmente a disposizione. E’ il caso dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone che sta provando, facendo praticamente una corsa disperata in Liga, a rincorrere quella macchina da guerra chiamata Barcellona che si è lasciato tutti alle spalle con tanti saluti soprattutto ai rivali storici del Real di Zidane.

Al momento, per i ‘Colchoneros’ però, le vittorie consecutive sono 4 che non sono tantissime, ma neanche poche per poter pensare di essere entrati in un giro di successi convincente per poter pensare ad una sorta di ‘remuntada’. I punti dai catalani, ad oggi, sono 7 e le speranze di un mago come Simeone non sono ancora svanite.

in foto: L’andamento attuale dell’Atletico Madrid in Liga (Transfermarkt)

L’ultimo stop per Torres e compagni, risale all’1-1 dello scorso 20 gennaio contro il Girona, mentre l’ultima sconfitta è avvenuta a pochi giorni da Natale, il 22 dicembre, contro l’altra squadra di Barcellona, ovvero l’Espanyol. Il successo di domenica scorsa contro l’Atletico Bilbao, da grande fiducia.

Psg a braccetto con i ‘Colchoneros’.

A concludere questa speciale top 5, a sorpresa, non troverete Barcellona o Real Madrid, o magari una delle inglesi, ma semplicemente quel Paris Saint Germain che proprio in Spagna, contro i ‘Blancos’, in Champions League, stava per portarsi a casa un pareggio (1-1) tutto sommato buono in vista del ritorno per gli ottavi in Francia, prima della sveglia suonata nelle gambe di Cristiano Ronaldo che nei minuti finali del match del ‘Bernabeu’, ha portato il risultato sul 3-1. Ci vorrà un’impresa adesso al ‘Parco dei Principi’.

Ma nel frattempo gli uomini di Emery non perdono di vista l’obiettivo Ligue 1 dominata completamente da Neymar, Mbappè e Cavani che hanno portato i parigini al primo posto anche quest’anno con un totale di punti attuali pari a 68, +12 sul Monaco che insegue a 56 e che praticamente sta ormai solo pensando a difendere la posizione Champions in vista del prossimo anno.

in foto: Psg fermato solo dal Lione prime delle 4 vittorie consecutive in Ligue 1 (Transfermarkt)

Per il Psg nelle ultime gare, proprio come l’Atletico Madrid, sono state 4 le vittorie consecutive, stoppate brutalmente l’ultima volta dalla sconfitta per 2-1 contro il Lione il 21 gennaio, poi 4 successi di fila contro Montpellier, Lille, Tolosa e Strasburgo.