Prima un messaggio di solidarietà e incoraggiamento al marito, poi la stoccata probabilmente riservata a Massimiliano Allegri e alla Juventus. La signora Marchisio torna a farsi sentire sui social e mette nel mirino il mancato utilizzo del centrocampista, completamente recuperato dopo gli infortuni, nella delicata sfida contro il Torino vinta dai bianconeri per 1-0.Roby Sinopoli non ha gradito l'esclusione del "principino" al quale non è stato concesso nemmeno uno spezzone di partita.

Il messaggio della moglie di Marchisio su Instagram, polemica con Allegri e la Juve.

Nella sua "storia" su Instagram la moglie di Marchisio ha postato una foto scattata in tribuna all'Olimpico di Torino. Immortalato il marito alle prese con il riscaldamento (inutile perché il giocatore non è mai entrato), con un post di incoraggiamento: "Noi sempre con te!!". Di tutt'altro tono il secondo contenuto, postato dopo il match. Una frase perentoria: "La tolleranza arriva fino alla linea del rispetto reciproco passando quella si trasforma". Impossibile non leggere in queste parole una stoccata ad Allegri per l'ennesima bocciatura del calciatore e alla società, colpevole di non aver tutelato una delle sue bandiere.

in foto: Il post della moglie di Marchisio su Instagram

Marchisio ancora escluso, il precedente dopo lo Sporting.

Allegri in occasione del derby contro il Torino nonostante l'assenza di Matuidi, ha preferito Sturaro a Marchisio. Il centrocampista classe 1986 è stato lasciato ancora una volta in panchina: solo 13 le sue presenze complessive in stagione, anche a causa di alcuni infortuni di troppo. La signora Marchisio già a novembre aveva sbottato sui social, postando dopo la sfida di Champions contro lo Sporting un emblematico "No comment". A confermare poi il riferimento alla scelta di Allegri di non schierare il compagno i "mi piace" ad alcuni commenti sulla decisione dell'allenatore.

Marchisio resterà alla Juventus o lascerà Torino?

A fine gara Marchisio ha partecipato ai festeggiamenti per la vittoria del derby condividendo una foto dei compagni in festa con il post: "Ci vuole audacia, passione e ambizione per vincere un derby. Ci vuole audacia, passione e ambizione per essere bianconeri". Nessuna polemica dunque per un calciatore che ha sempre ribadito la sua volontà di restare alla Juve. Anche la società, tramite l'Ad Marotta, non ha mai aperto ad un possibile addio della sua bandiera che ha un contratto fino al 2020. Il calciomercato però spesso regala delle sorprese e se Marchisio dovesse continuare a non giocare le cose potrebbero anche cambiare.