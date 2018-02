Minimo sforzo, massimo risultato. Potremmo sintetizzare così il derby di Torino andato in scena alle 12:30 per la seconda volta nella storia e che vede primeggiare la Juventus per 1 a 0 grazie ad una rete di Alex Sandro. I campioni d'Italia non hanno avuto particolari problemi di gestione dopo la rete del vantaggio e l'unica cosa che preoccupa, in questo momento, è l'infortunio di Gonzalo Higuain dopo pochissimi minuti che non gli ha permesso di proseguire la gara.

Il derby della Mole numero 196 lo fa suo la squadra di Allegri che continua la sua marcia inarrestabile e mette pressione al Napoli, in campo oggi pomeriggio con la Spal. La Juventus non ha mai rischiato e ha gestito il vantaggio senza troppi patemi: il Toro non ha mai messo paura a Szczesny e nella squadra granata è parsa evidente l'assenza di un calciatore che potesse aumentare il ritmo negli ultimi 20 metri di campo, con una manovra offensiva lenta e prevedibile.

Le formazioni.

Walter Mazzarri ha schierato il suo Toro con un 4-4-1-1 con Sirigu in porta; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso e Molinaro sulla linea difensiva; Iago Falque, Rincon, Obi e Ansaldi in mediana con Baselli a supporto di Belotti. Massimiliano Allegri ha messo in campo la sua squadra con il solito 4-3-3 con Szczesny tra i pali; De Sciglio, Rugani, Chiellini e Asamoh in difesa; Sturaro, Pjanic e Khedira in mediana con Douglas Costa e Alex Sandro che formano il tridente con Higuain. Fuori per problemi fisici Mandzukic, Matuidi, Benatia e Bernanrdeschi, che sono comunque in panchina.

Pipita out, la sblocca Alex Sandro.

È partito bene il Toro che ha preso le misure alla squadra di Allegri e con la coppia Obi-Belotti ha creato una potenziale occasione da rete ma il Gallo non ha agganciato il passaggio del compagno. Dopo uno scontro con Sirigu Gonzalo Higuain si è infortunato alla caviglia destra ed è stato sostituito da Bernardeschi. Intorno al 20′ è la Juve che va vicina al vantaggio con Asamoah ma De Silvestri ha tolto la palla dall'angolo sinistro della porta di Sirigu.

La gara non è mai decollata del tutto e la Juve ha risentito a livello psicologico dell'uscita del Pipita ma al 33′ è arrivata la rete del vantaggio con Alex Sandro che ha appoggiato in rete da pochi passi un cross di Bernardeschi dalla destra. Il Toro ha reclamato per un fallo dell'ex calciatore della Fiorentina su Ansaldi all'inizio dell'azione ma dopo un check con gli uomini al VAR Orsato ha fatto riprendere la gara senza cambiamenti.

La squadra di Allegri sembrava aver accusato l'uscita del centravanti argentino ma con il passare dei minuti ha trovato la quadra, ha cercato di tenere i granata nella loro metà campo e non ha rischiato mai. Per quanto riguarda il Toro è mancato un calciatore che negli ultimi 20/30 metri si prendesse la responsabilità della giocata e, di fatto, Szczesny ha dovuto effettuare solo una parata su un colpo di testa di De Silvestri dopo una palla inattiva.

in foto: Le Heatmpas del primo tempo tra Toro e Juve. (whoscored.com)

Il Toro non punge, la Juve controlla.

La seconda frazione è partita sottotono e la Juventus non ha avuto particolari problemi di gestione. Al minuto 66 fa il suo rientro in campo dopo l'infortunio Paulo Dybala e la Joya ha subito un paio di occasioni per chiuderla ma sbaglia clamorosamente. Il Toro non è riuscito a pungere e a creare grandi pericoli alla porta di Szczesny, che non ha sporcato mai i guanti. Il triplice fischio di Orsato regala la nona vittoria consecutiva alla squadra di Allegri che non ha intenzione di mollare nulla da qui alla fine della stagione.

Il migliore: Federico Bernardeschi.

Entrato al posto di Higuain, l'ex viola ha spaccato la partita con tante giocate interessanti e mette la palla ad Alex Sandro che vale i 3 punti nel derby. Federico Bernardeschi è uno degli uomini più in forma della Juve nell'ultimo periodo e dopo una fase di ambientamento Allegri lo schiera spesso da titolare. Nella gara di oggi qualche acciacco muscolare lo aveva tenuto fuori dall'undici iniziale ma quando è entrato ha fatto sentire il suo peso specifico sulla fascia destra.