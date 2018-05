Ha chiuso il capitolo Orsato, si è assunto le responsabilità della sconfitta contro la Juventus e ha tracciato la rotta per conquistare una qualificazione alla Champions che al momento sembra difficile. Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta di Udine ha affrontato numerosi temi partendo proprio da quanto accaduto nel match di 7 giorni fa che ha alimentato numerose polemiche e da cui l'Inter pur sconfitta, esce più forte di prima a suo giudizio

L'Inter può qualificarsi per la Champions, parola di Spalletti

La prestazione contro la Juventus infatti per Spalletti potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dell'Inter. I nerazzurri dovranno vincere tutte e 3 le ultime gare per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League ripartendo proprio dal piglio messo in campo con la capolista: "Si deve prendere conoscenza della situazione che abbiamo davanti, dipende ancora tutto da noi, quello che è successo contro la Juventus lo dobbiamo usare per essere più forti nelle prossime gare, senza portarci dietro delle schegge che possono diventare un limite. Sono convinto devo dare più forza al mio concetto, se le vinciamo tutte e tre siamo in Champions, gli ostacoli dipendono da come li affrontiamo".

Capitolo Orsato chiuso per Spalletti

Ripartire dunque da Inter-Juventus, una partita che ha alimentato numerose polemiche per le scelte arbitrali di Orsato. Spalletti dribbla le discussioni sul direttore di gara: "Si deve prendere conoscenza di quella che è la situazione che abbiamo davanti e ne abbiamo molte davanti. Dipende ancora tutto da noi, ciò che è successo ci deve fortificare, non dobbiamo far diventare tutto quello un limite o un condizionamento. Su Orsato non dico nulla, chiuso. Sulla partita invece dico che ci sono molte cose su cui lavorare, per esempio che siamo cresciuti e abbiamo fatto vedere di poter essere una squadra fortissima. Però non dobbiamo essere forti se stimolati, non ci deve essere qualcosa di eccezionale perché accada, ma deve essere quello il nostro modo di essere".

Le responsabilità della sconfitta in Inter-Juve

L'ultima battuta sulla sfida contro la squadra di Allegri riguarda le scelte molto contestate del tecnico che nel finale di gara ha sostituito Icardi con Santon. Quest'ultimo è stato bersagliato dalle critiche dopo la rimonta della Juventus. Spalletti scagiona il suo esterno e si prende le responsabilità della sconfitta: "Santon? Mi dispiace che gli sia andata addosso la critica in generale, ha fatto quello che doveva fare come il resto della squadra, non ha nessuna responsabilità sul risultato, se c'è la volontà di fare un'analisi più corretta e approfondita sono tante le cose da valutare, non un episodio singolo. Unica vera responsabilità è la mia. Comunque a Juve e Napoli abbiamo già dato fastidio quest'anno, a tratti fatto buon calcio, abbiamo esibito degli stati di avanzamento. Questa squadra è cresciuta nel modo di stare in campo, nella mentalità, altrimenti non giochi un'ora così in inferiorità contro la Juventus".

Spalletti e il rinnovo fino al 2021

Sembra cosa fatta il rinnovo contrattuale di Spalletti fino al 2021. L'allenatore però è concentrato solo sul finale di stagione, e sui risultati dell'Inter: "Non ho da pensare a questo, non mi interessa, non ho da convincere nessuno. Devo solo lavorare in un certo modo, devo avere una certa risposta dai calciatori. Non so cosa pensa la società, non so chi mi debba giudicare. So che ho sempre dato ciò che mi era possibile dare. Coloro con cui sono in contatto percepiscono che persona sono, il mio sentimento.Conta molto anche quello che si è visto cui campo, la risposta dei calciatori. Aspettiamo le ultime tre gare. I risultati più clamorosi hanno confini sottili"