Ci risiamo. Ancora una volta tocca a Chloe Sanderson scendere in campo sui social per prendere le difese del marito David Santon. In questa occasione però non si tratta solo di una presa di posizione contro critiche feroci nei confronti del rendimento dell'esterno, si è andati molto oltre. Il calciatore dell'Inter considerato il principale colpevole del ko in rimonta dell'Inter contro la Juventus è stato oggetto addirittura di minacce di morte. Commenti beceri che sono stati estesi anche alla moglie del nerazzurro, che si è sfogata sui suoi profili per denunciare una situazione a dir poco insostenibile.

I tifosi nerazzurri contro Santon dopo Inter-Juve

Davide Santon è stato preso di mira dai tifosi nerazzurri dopo la sconfitta casalinga dell'Inter contro la Juventus. L'esterno è stato gettato nella mischia a sorpresa da Luciano Spalletti al posto di Mauro Icardi al 39′ del secondo tempo: pochi minuti dopo la Juventus ha ribaltato il risultato imponendosi per 3-2. Come accaduto anche in passato dunque, il laterale è stato considerato uno dei colpevoli della debacle, con molti sostenitori del club milanese che sui social si sono scagliati contro di lui, prendendo di mira anche il profilo della compagna Chloe.

Commenti beceri e minacce di morte e stupri per Santon e la moglie

Non solo critiche, ma commenti feroci, beceri, auguri di morte e di malattia per il ragazzo e la sua compagna. E' quanto denunciato dalla bella Chloe che a mezzo social, ha denunciato il tutto, dimostrandosi letteralmente scioccata per l'accaduto: "Sono davvero senza parole sugli esseri umani. C'è chi nel commentare una partita è arrivato a lanciare minacce di morte, stupro o auguri di malattia". E non è un momento facile per Chloe, con il padre che è in fin di vita per una grave malattia: "Agli ignoranti che credono che il denaro attutisca questi commenti, dico che mio padre sta attualmente morendo di tumore al pancreas, e il denaro non è di nessun aiuto".

Chloe Sanderson, paura dopo i messaggi ricevuti sui social

E la famiglia Santon ha paura, alla luce delle minacce di morte ricevute. Tutto per una partita di calcio, che ha lasciato il segno in primis su Davide: "Il calcio è uno sport fatto di passione, lo capisco e lo apprezzo, ma per la prima volta nella mia vita ho paura a stare da sola a casa mia, con mio figlio. Quando mi si dice di chiudermi a chiave e che devo preoccuparmi per come possa tornare mio marito a casa, c’è qualcosa che non va. Nessuno è più devastato dal risultato della partita di quanto sia Davide”.