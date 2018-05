Udinese, Sassuolo e Lazio. Tre partite per provare a riagganciare il treno Champions per Luciano Spalletti e la sua Inter, con la speranza di recuperare terreno sulle romane. A prescindere però dalla qualificazione o meno alla massima competizione continentale, il lavoro del tecnico toscano alla sua prima stagione in nerazzurro è stato molto apprezzato dalla dirigenza che ha intenzione di proseguire insieme dando ulteriore fiducia all'ex mister giallorosso. A tal proposito presto potrebbe diventare realtà il prolungamento del contratto fino al 2021.

L'Inter vuole rinnovare il contratto di Spalletti fino al 2021

A prescindere dunque da come finirà la corsa Champions, l'Inter vuole blindare Luciano Spalletti. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, c'è la volontà della dirigenza nerazzurra di prolungare il contratto dell'allenatore, attualmente in scadenza nel 2019, fino al 2021. Una situazione che dovrebbe essere formalizzata in un vertice con il responsabile dell'area tecnica Ausilio in programma nei prossimi giorni. Il tutto anche per dare un segnale ad un gruppo che dovrà cercare di vincere le partite contro Udinese, Sassuolo e Lazio sperando in un doppio stop di una delle due romane che precedono i nerazzurri in classifica di 4 punti.

Perché l'Inter rinnoverà il contratto a Spalletti anche senza Champions

Anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League, considerato ad inizio stagione il principale obiettivo, la dirigenza Suning vuole rinnovare il contratto di Spalletti. Una scelta legata ad una volontà chiara, quella di evitare l'ennesimo cambio in panchina (11 dopo il Triplete) e proseguire sulla strada della continuità. Il lavoro dell'allenatore toscano tra l'altro è stato molto apprezzato: il gruppo è coeso, e l'Inter è stata capace di riportare allo stadio tantissimi tifosi cambiando marcia, anche in termini di punti rispetto alle scorse stagioni. Spalletti dunque è stato promosso anche per la sua capacità di sfruttare tutte le pedine a disposizione, valorizzandone molte.

Inter- Spalletti, il progetto per la stagione 2018-2019

Una base importante dunque quella messa da Spalletti alla sua prima stagione all'Inter. L'anno prossimo bisognerà migliorare ulteriormente, sulla strada di una totale sinergia tra dirigenza, uomini mercato e Spalletti. A conferma di questo è arrivata la decisione sulla tournée americana che è stata già cancellata, per permettere al gruppo di lavorare a Milano e fare ulteriormente gruppo, senza disperdere energie in vista di una nuova e lunga stagione. Il tutto anche rinunciando a introiti importanti in termini di immagine e marketing. Introiti che la società dovrà comunque garantire sul mercato realizzando plusvalenze da 40-50 milioni, in linea con i parametri dell'Uefa. Il tutto senza privarsi dei perni della squadra (Icardi in primis) e rinunciando, in caso di quinto posto, anche ai proventi della qualificazione alla Champions League, imprescindibile però nel 2019-2020.

Le operazioni di calciomercato per la prossima stagione

Nel frattempo però Spalletti può già sorridere per un calciomercato che ha già regalato buone notizie in vista della prossima stagione. Se l'attacco è stato rinforzato con l'acquisto di Lautaro Martinez, anche la difesa potrà contare su De Vrij colpo a parametro zero e probabilmente di Asamoah per la mediana. 3 puntelli per tutti i reparti, in attesa di altri innesti da piazzare sia grazie ad eventuali plusvalenze sul mercato in uscita, sia sfruttando le entrate provenienti da un'eventuale qualificazione alla Champions per cui l'Inter darà tutto in questo finale di campionato.