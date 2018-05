Sono destinate a far discutere a lungo le convocazioni di Julian Lopetegui per i Mondiali 2018. Il ct della Spagna ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla prossima rassegna iridata in programma in Russia a partire da giugno. Diverse le esclusioni "eccellenti", da parte del selezionatore delle Furie rosse che in queste ore stanno alimentando numerose polemiche in patria, ma anche oltremanica, soprattutto in casa Chelsea.

Morata, Alonso, Fabregas e Bellerin esclusi dal ct della Spagna per i Mondiali 2018

Fa molto rumore l'esclusione di Alvaro Morata e del suo compagno al Chelsea Marcos Alonso, con il ct Lopetegui che soprattutto per l'attacco ha deciso di puntare sulle soluzioni "interne" Diego Costa e Rodrigo con Asensio, Aspas e Lucas Vazquez a completare il reparto. Ma non finisce qui, perché andranno in vacanza anche Sergi Roberto Vitolo e l'esperto Fabregas, terzo calciatore dei Blues tagliato, senza dimenticare l'uomo mercato dell'Arsenal Bellerin. Scelte che rischiano di influire anche sulla quotazione di mercato dei giocatori citati. E a sorridere potrebbe essere per esempio la Juve che punta proprio sul ritorno di Morata.

Esclusi anche gli italiani Suso e Callejon. C'è Reina

Tra gli esclusi anche due calciatori che hanno fatto parte del gruppo di Lopetegui. Si tratta degli "italiani" Suso e Callejon, reduci da una buona stagione con Milan e Napoli. Entrambi dunque potranno concentrarsi sulle vacanze e sulle scelte di mercato per la prossima stagione. L'unico rappresentante della Serie A sarà invece Pepe Reina, che dopo il Mondiale ufficializzerà il suo passaggio dal Napoli al Milan. Lopetegui per le sue convocazioni ha pescato soprattutto nelle big di Spagna: Real (6), Barcellona (4) e Atletico (3).

I 23 convocati della Spagna per i Mondiali 2018

Portieri: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao), Pepe Reina (Napoli)

Difensori: Dani Carvajal (Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), Gerard Pique' (Barcellona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Jordi Alba (Barcellona)

Centrocampisti: Isco Alarcon (Real Madrid), Marcos Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcellona), Andres Iniesta (Barcellona), Koke (Atletico Madrid), Saul Niguez (Atletico Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Monaco), David Silva (Manchester City)

Attaccanti: Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo (Valencia), Iago Aspas (Celta Vigo)

Il Gruppo e l'esordio della Spagna a Russia 2018

La Spagna è stata inserita nel Gruppo B. Un girone che sembra alla portata della formazione di Lopetegui con Portogallo, Marocco e Iran. Il ritiro pre-Mondiale inizierà 26 maggio senza i calciatori del Real, che si uniranno il 5 giugno, dopo la finale di Champions. L'esordio in Russia contro il Portogallo del 15 giugno sarà preceduto da due amichevoli, il 3 con la Svizzera a Vila-Real e poi con la Tunisia a Krasnodar.