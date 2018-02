Primo posto in classifica, numeri da record, Juventus alle spalle e tanti saluti agli scettici. Il Napoli sta continuando a sorprendere e in Serie A sta vestendo sempre di più i panni di quel Leicester di Ranieri che qualche anno fa sorprese tutti vincendo addirittura la Premier League. Un cammino, quello degli azzurri, a dir poco sorprendente, che lo si evince soprattutto dai numeri. Sono 9, ad oggi, le vittorie in campionato nelle ultime 9 gare con partite sempre giocate ad altissimo livello e con un’intensità tale da essere considerate quasi tutte come se fossero finali di Champions.

Lo stop in Europa League contro il Lipsia in casa (3-1), ha rappresentato per qualcuno quasi una volontà della società di voler uscire dalla competizione per volersi concentrare solo ed esclusivamente sul campionato. E allora proprio in Serie A, il Napoli risulta essere anche la prima squadra ad aver totalizzato il maggior numero di punti dopo essere passata in svantaggio. La Juventus è solo al quinto posto. Vediamo dunque nello specifico questa particolare top 5.

Napoli: solo la Juventus ti ha rovinato il record.

I numeri del Napoli fanno quindi paura. In Europa risulta essere una delle squadre più in forma e la determinazione con cui sta provando a vincere questo campionato sembra essere sempre più evidente partita dopo partita. Sarri sta guidando, da grande maestro, la sua squadra come un’orchestra, sempre pronta a seguire le sue indicazioni in campo. Uno dei tanti dati che mettono in luce la forza di questo Napoli, lo troviamo anche in una statistica del tutto particolare.

Gli azzurri infatti risultano essere la squadra che ha conquistato il maggior numero di punti in campionato dopo essere passati in svantaggio. Mertens e compagni infatti, sono andati sotto di almeno un gol per ben 8 volte, riuscendo però quasi sempre a ribaltare il risultato. Sono stati infatti poi 7, in queste 8 occasioni, le vittorie e soltanto 1 sconfitta, ovvero quello 0-1 del ‘San Paolo’ con cui la Juventus riuscì ad imporsi contro gli azzurri e riaprire definitivamente la corsa scudetto grazie ad un gol del grande ex Gonzalo Higuain. Il Napoli è quindi al comando con 21 punti conquistati. Numeri davvero da capogiro che mostrano grande solidità.

in foto: La top 5 delle squadre di Serie A con più punti dopo lo svantaggio (Transfermarkt)

Alle spalle degli azzurri ecco l’Atalanta.

Ma oltre al Napoli e ai numeri degli azzurri in Serie A, a continuare a far sognare i propri tifosi, ma anche gran parte del pubblico italiano, ci sta pensando l’Atalanta di Gasperini. I ragazzi dell’ex tecnico di Genoa e Inter, soprattutto in Europa League, sognano l’impresa contro il Borussia Dortmund, accompagnati dai propri tifosi e soprattutto da quel gioco spumeggiante che ad oggi li vede al secondo posto di questa speciale classifica. Già, perchè alle spalle degli azzurri di Sarri, troviamo proprio Gomez e compagni che si stanno distinguendo proprio per il loro modo di giocare senza farsi influenzare dall’andamento della gara.

Per i bergamaschi i punti conquistati dopo lo svantaggio iniziale sono stati infatti 12. Guardando la statistica da vicino, ci accorgiamo come però sia abbastanza alto il numero di gare in cui i ‘Gasperini’s boys’ siano passati in svantaggio: ben 15. Di queste 15 partite, soltanto 2 però sono riuscite ad essere ribaltate del tutto con la conquista della vittoria, poi 6 pareggi e ben 7 sconfitte. Numeri comunque confortanti per un’annata da sogno.

Lazio sul gradino più basso del podio.

E in attesa del ‘Monday night’ contro il Verona, sul gradino più basso del podio troviamo un’altra squadra che, nonostante il periodo negativo delle ultime giornate, sta mostrando grande caparbietà nel riuscire a ribaltare un iniziale svantaggio. Stiamo parlando di quella Lazio di Simone Inzaghi, ferita soprattutto dopo le tre sconfitte di fila contro Milan, Genoa e Napoli, chiamata a risollevarsi nuovamente all’Olimpico davanti ai suoi tifosi. Un cammino iniziato bene per i biancocelesti che per un attimo hanno fatto sperare i tifosi di poter magari giocare un campionato ben al di sopra delle aspettative iniziale prima dell’inizio della stagione.

Certo, l’ennesima sconfitta in Europa League non ha rasserenato l’ambiente che però può comunque consolarsi con questi 10 punti conquistati in altrettante gare in svantaggio. Di queste, sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. Spettacolare sicuramente le gare in rimonta a ‘Marassi’ contro il Genoa e le prove di forza dimostrate tra la fine di dicembre e la prima parte del 2018.

Un sorprendente Chievo sfiora il primato.

Un gol di Inglese e un altro di Giaccherini (passato e futuro del Napoli), contrassegnati dal momentaneo pareggio di Pavoletti (un altro con un passato partenopeo), hanno permesso al Chievo Verona di uscire da una crisi di vittorie che sembrava davvero infinita. La squadra di Maran, con il 2-1 conquistato contro i sardi nell’anticipo del sabato di questa 25esima giornata, è riuscita a mettere a freno a questa escalation preoccupante di risultati negativi che durava da mesi ormai. Ma nonostante questo, è sorprendente come i clivensi, ad oggi, abbiano conquistato più punti di Juventus, Inter, Roma e Milan per quanto riguarda le gare che li hanno visti passare inizialmente in svantaggio.

Già, perchè proprio Pellissier e compagni occupano al momento la quarta posizione in classifica con 10 punti al pari della Lazio di Simone Inzaghi che abbiamo posizionato terza per un numero minore di sconfitte e di gare in svantaggio rispetto allo stesso Chievo. Per la squadra di Maran sono state ben 16 le parte in svantaggio e che hanno visto i clivensi perdere 12 volte, riuscendo però a conquistare 1 pareggio e 3 vittorie che nonostante tutto hanno dato 10 punti fondamentali per il prosieguo del campionato. La Juventus alle spalle è già un gran risultato.

Juventus: i Ko contro Samp e Lazio sempre dopo essere stati in svantaggio.

Essere alle spalle del Chievo, in verità, sembra strano anche a noi. Certo, parliamo di classifiche relative alle statistiche e ai numeri a cui però Allegri è molto legato per basare i propri ragionamenti durante la stagione. La sua Juventus è al quinto posto per quanto riguarda i risultati ribaltati dopo uno svantaggio e soprattutto il numero di punti conquistati dopo essere andata sotto di uno o più gol.

Difficoltà di reagire, un cambiamento evidente dell’atteggiamento della squadra in questa stagione? Sicuramente tutti quesiti a cui Allegri saprebbe rispondere benissimo attribuendo questo risultato ai meriti degli avversari. Ma ciò che emerge da questi numeri, è comunque un dato importante che mette in luce come i bianconeri, nelle comunque poche gare in svantaggio (solo 5, la prima in Serie A al momento) non siano riusciti a ribaltare il risultato.

in foto: Le uniche 2 sconfitte della Juventus in campionato sempre passando in svantaggio (Transfermarkt)

Di queste infatti, soltanto in 3 occasioni i bianconeri sono stati in grado di vincere una gara cominciata con l’handicap di un gol subito. Poi 2 sconfitte (Sampdoria e Lazio), le uniche stagionali, sempre arrivate dopo essere passati in svantaggio.