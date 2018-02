In passato spesso e volentieri le sfide contro le "piccole" hanno riservato brutte sorprese al Napoli. La squadra di Sarri però in questa stagione è cresciuta da tutti i punti di vista e contro la Spal ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza. 1-0 e nuovo sorpasso alla Juve che all'ora di pranzo aveva vinto il derby. Missione compiuta dunque per gli azzurri che hanno iniziato la partita a spron battuto con il palo di Insigne e il gol vittoria di Allan, per poi gestire il risultato. Proprio il "Magnifico" nel post partita ha parlato del presente e del futuro del suo Napoli che sa bene che, per vincere il super duello contro la Juve, dovrà provare a conquistare i 3 punti in tutte e 13 le partite restanti.

Il Napoli torna a sorridere contro la Spal dopo il flop in Europa League.

Ottima risposta del Napoli dopo la sconfitta in Europa League contro il Lipsia. Insigne ha sottolineato la concentrazione mostrata contro la Spal ai microfoni di Sky: "Importante vincere dopo il ko in Europa League? Abbiamo dato una grande risposta perché giovedì non abbiamo fatto benissimo, ne eravamo consapevoli e oggi pomeriggio abbiamo dato dimostrazione che se ci impegniamo tutti e non prendiamo nessuna partita sottogamba, possiamo fare risultato contro chiunque".

La sfida contro la Spal preparata bene dal Napoli.

Nonostante i favori del pronostico fossero tutti dalla parte della formazione di casa, la capolista è stata brava a non prendere sotto gamba la squadra estense: "L’abbiamo preparata bene tutta la settimana con grande concentrazione, perché anche la partita di andata l’abbiamo vinta con un’azione individuale di Ghoulam, che si era inventato un gran gol. Sapevamo che la Spal era una squadra che ci aveva dato fastidio già all’andata e noi abbiamo cercato di giocare con la cattiveria giusta e di volere la vittoria a tutti i costi. E' una cosa molto positiva".

Vincere tutte le partite, la ricetta di Insigne e del Napoli per battere la Juve e conquistare lo scudetto.

Prosegue dunque l'intrigante testa a testa con la Juventus che infiammerà la fase finale della Serie A. Insigne ha la ricetta per portare a casa il titolo, vincere tutte le partite: "Pensavamo di allungare sulla Juve? Sappiamo che per vincere il campionato noi dobbiamo vincerle tutte, quindi pensiamo a noi stessi e cerchiamo di scendere in campo e di fare sempre risultato. Al di là di quello che fa la Juve, noi pensiamo solo a noi stessi e dobbiamo continuare su questa strada".

Insigne alla ricerca del primo gol nel 2018.

Insigne contro la Spal è andato vicinissimo al gol in avvio con una giocata delle sue. Solo il palo gli ha negato la prima gioia del 2018, ma l'attaccante non fa drammi e pensa solo ai risultati della sua squadra: "Io contento anche quando non faccio gol, la cosa più importante è la squadra perché abbiamo dimostrato che da squadra si possono raggiungere grandi obiettivi e io sono sereno perché anche se non arriva il gol, l’importante è vincere".