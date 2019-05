Quando si giocano le partite della 38sima giornata di Serie A? A che ora e quali sono le date scelte dalla Lega? Dove vedere in tv – in chiaro e in streaming – gli incontri dell'ultimo turno? Il comunicato ufficiale ha dissolto tutti i dubbi e risposto alle domande dei tifosi. Non ci sarà contemporaneità totale ma solo relativa ai match delle squadre in corsa per la Champions e per la salvezza: tutti verranno disputati alle 20.30, il resto (3 sfide in calendario) verranno spalmati tra le 15 e le 18.

La variabile Bologna, perché col Napoli può giocare sabato 25 maggio

Frosinone-Chievo (due club già matematicamente retrocessi) è l'unico anticipo (sabato 25 maggio alle 18, trasmessa su DAZN) in programma. Sempre di sabato, ma alle 20.30 con diretta su Sky Sport, potrebbe essere spostata Bologna-Napoli: ma molto dipenderà dall'esito del monday night con la Lazio, se i rossoblù di Mihajlovic incamerano almeno un punto possono chiudere già alla 37a il discorso salvezza.

Il programma delle partite di domenica 26 maggio

La domenica di campionato sarà aperta alle ore 15 da Torino-Lazio (su Sky), mentre alle 18 Sampdoria-Juventus sarà trasmessa da DAZN. Tutte le altre partite – quelle più calde per i verdetti decisivi sia in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions sia in chiave salvezza – vedranno il fischio d'inizio alle 20.30 di domenica sera.

Quali sono le gare che si giocano alle 20.30

Tutto in novanta minuti per Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Genoa, Inter-Empoli, Roma-Parma e Spal-Milan. In caso di arrivo a pari punti, sarà la classifica avulsa a determinare le fortune o le sfortune dei club ancora in lizza. Ultima giornata da vivere tutta d'un fiato facendo zapping tra Sky (che trasmetterà i primi 6 match) e DAZN che invece manderà in onda in streaming la trasferta dei rossoneri di Gattuso sul campo della Spal.