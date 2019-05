Sembrava ormai archiviata , e invece la lotta per la salvezza è più aperta che mai e adesso arriva a coinvolgere addirittura 5 squadre. In attesa della gara di questa sera tra Lazio e Bologna, con gli emiliani che sarebbero matematicamente salvi con un punto, dal 18esimo posto (occupato dal Genoa) al 14esimo (che vede appaiate a 40 punti Fiorentina, Bologna e Udinese) sono tutte in 3 punti. In caso di arrivo a pari punti, chi andrebbe in Serie B? I criteri da tenere in considerazione sono gli scontri diretti, ma attenzione anche alla differenza reti generale. Con un turno di campionato ancora da disputare, le sorti della lotta salvezza potrebbero essere totalmente stravolte.

Cosa dice il regolamento in caso di arrivo a pari punti: ecco tutti i criteri

In caso di arrivo a pari punti per tracciare in maniera definitiva le posizioni in classifica il regolamento prevede alcuni criteri: 1. punti negli scontri diretti; 2. differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità); 3. differenza reti generale; 4. reti totali realizzate in generale; 5. sorteggio.

Gli scontri diretti delle squadre coinvolte

Mancando ancora il match (a questo punto decisivo) tra Fiorentina e Genoa, è possibile tracciare un quadro soltanto parziale degli scontri diretti tra le squadre coinvolte.

Udinese

Qualora dovessero essere agganciati a quota 40 punti, i friulani non correrebbero alcun pericolo di retrocessione. A tenerli al riparo è il bilancio degli scontri diretti che li vede in vantaggio sul Genoa attualmente terzultimo.

In vantaggio con: Genoa

In svantaggio con: Parma, Fiorentina.

In parità con: Empoli, Bologna.

Empoli

Per essere certo della salvezza, l'Empoli deve per forza battere l'Inter all'ultima giornata. Se pareggia deve sperare che il Genoa perda a Firenze. Anche in caso di pareggio, in virtù degli scontri diretti, a salvarsi sarebbero i liguri.

In vantaggio con: Cagliari

In svantaggio con: Genoa, Parma

In parità con: Udinese, Bologna, Fiorentina.

Genoa

Il pareggio con il Cagliari e la vittoria dell'Empoli per 4-1 hanno messo nei guai il Grifone. Allo stato dei fatti, ai rossoblù di Prandelli potrebbe non bastare la vittoria con la Fiorentina per salvarsi per due motivi: l'Empoli passa a San Siro; in caso di arrivo a pari punti con Udinese e viola deve vincere con almeno 2 gol di scarto. In caso di pareggio a Firenze il Genoa può ancora salvarsi? Sì ma deve sperare che i toscani perdano, beneficiando del vantaggio negli scontri diretti.

In vantaggio con: Empoli, Bologna

In svantaggio con: Udinese, Parma, Cagliari

Da giocare il ritorno con: Fiorentina (andata 0-0)

Bologna

Il Bologna va in campo questa sera contro la Lazio. Alla squadra di Mihajlovic basta un pareggio per salvarsi con 90 minuti d'anticipo. In caso di sconfitta sia con la Lazio sia col Napoli gli emiliani potrebbero ancora salvarsi ma deve sperare nei ko di Genoa ed Empoli. C'è ancora un altro fattore che depone in favore dei rossoblù: anche in caso di doppia battuta d'arresto e contemporanea vittoria di liguri e toscani il Bologna può salvarsi. Come? Il Genoa deve vincere con 2 gol di scarto a Firenze, l'Udinese pareggiare.

In vantaggio con: Parma

In svantaggio con: Genoa.

In parità con: Empoli, Udinese, Fiorentina, Cagliari.

Fiorentina

Alla Fiorentina basta un pareggio in casa contro il Genoa. In caso di sconfitta, la squadra di Montella deve sperare che l'Empoli non vinca a San Siro. Viola salvi anche con una sconfitta, ma soltanto se con un solo gol di scarto e se perde anche l’Udinese. Diversamente, in caso di arrivo a pari punti col Bologna si fa ricorso a scontri diretti e differenza reti.

In vantaggio con: Udinese

In svantaggio con: Cagliari, Parma

In parità con: Empoli, Bologna.

Da giocare il ritorno con: Genoa (andata 0-0)

La differenza reti generale delle squadre coinvolte

Quanto alla differenza reti generale, è il primo fattore da tenere in considerazione in caso di parità negli scontri diretti. La Fiorentina con +2 è la squadra messa meglio rispetto alle altre pericolanti. Chi sta peggio è sempre l'Empoli assieme al Genoa a -18, poi c'è l'Udinese a -15, il Bologna a -9

Fiorentina +2, Bologna -9, Udinese -15, Empoli -18, Genoa -18

Il calendario delle squadre a rischio retrocessione

Missione quasi impossibile per l'Empoli, che dovrà vedersela con l'Inter a San Siro (in cerca di punti per qualificarsi in Champions) ma non perde le speranze. Determinante sarà lo scontro diretto tra Fiorentina e Genoa.

Empoli: Inter in trasferta

Inter in trasferta Genoa: Fiorentina in trasferta

Fiorentina in trasferta Udinese: Cagliari in trasferta

Cagliari in trasferta Bologna: Napoli in casa

Napoli in casa Fiorentina: Genoa in casa

Lo specchietto della classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti