Chiuso il capitolo europeo per le sei squadre impegnate tra Champions ed Europa League, torna il campionato di Serie A 2018/29 con la sua quattordicesima giornata: un lungo weekend che si apre con il consueto programma delle tre partite del sabato e si chiude con il "Monday night" tra Atalanta e Napoli. A dare il via alle danze saranno Spal ed Empoli, impegnate alle 15 in uno scontro importante per la zona bassa della classifica al "Mazza" di Ferrara.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Felipe, Bonifazi/Vicari; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pasqual; La Gumina Caputo. Allenatore: Iachini.

La Juventus a Firenze, Pippo Inzaghi rischia l'esonero

Alle 18 è invece in programma uno dei due big match della giornata: Fiorentina-Juventus. Per i viola, come ha dichiarato anche Allegri, si tratta della partita dell'anno: match che Pioli affronterà con Pezzella in campo e insieme a lui buona parte della formazione che ha pareggiato a Bologna. Allegri spera invece di recuperare De Sciglio. In quel caso Cancelo andrebbe a sinistra. Bentancur confermato, così come il tridente Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Gerson Simeone, Chiesa. Allenatore: Pioli.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri.

A chiudere il sabato dedicato al calcio di Serie A, i novanta minuti del Ferraris di Genova tra Sampdoria e Bologna. Dopo il pareggio nel derby, la formazione di Giampaolo cerca tre punti importanti con Ramirez e Defrel in campo, al posto di Saponara e Caprari. In casa blucerchiata c'è un po' d'agitazione: la stessa che sta vivendo sulla panchina opposta Pippo Inzaghi, arrivato all'ultima occasione per salvare il posto ed evitare l'esonero.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramiez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Santander, Palacio. Allenatore: F. Inzaghi.

Le partite della domenica

Il ricco programma della domenica si apre con l'impegno del Milan a San Siro contro il Parma. Dopo aver vinto con troppa sofferenza in Europa League, il Diavolo aspetta la neo promossa: capace fino ad ora di sorprendere tutti con un campionato straordinario. Gattuso non avrà molte possibilità di scelta per la formazione, che sarà praticamente uguale a quella vista con la Lazio se verranno risolti in tempo i problemi di Bakayoko e Cutrone. Reduce dalla bella vittoria nel derby con il Sassuolo, D'Aversa spera di recuperare Di Gaudio e Gobbi. In avanti ci sarà il tridente Gervinho, Inglese, Siligardi.

Probabile formazione Milan (3-5-1-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, R. Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Borini; Suso; Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Grassi; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa.

Alle 15 scendono in campo altre sei squadre. Dopo il pareggio con il Torino, il Cagliari è atteso a Frosinone per la prima volta in Serie A contro i ciociari: affrontati soltanto nel terzo turno di Coppa Italia dell’agosto 2013. Longo ha ancora qualche dubbio per l'attacco, dove sono in ballottaggio Ciano e Vloet per un posto di fianco a Ciofani. Nei sardi rientrano Padoin e Faragò, davanti Pavoletti potrebbe farcela dal primo minuto.

Probabile formazione Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet; D. Ciofani, Campbell. Allenatore: Longo.

Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Barella, Bradaric, Dessena; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Nicola cerca il bis a Reggio Emilia

Alla stessa ora ci sarà il fischio d'inizio anche al Mapei di Reggio Emilia. Sassuolo-Udinese è un test match per entrambe le squadre: a caccia di risposte positive dopo le ultime uscite. Con la sconfitta di Parma, i neroverdi di De Zerbi hanno infatti interrotto la striscia di 4 risultati utili consecutivi. I friulani, dopo l'arrivo di Nicola, sono tornati a vincere sabato scorso in casa contro la Roma. Senza Boateng il Sassuolo si affiderà al tridente formato da Berardi, Babacar e Di Francesco. Nell'Udinese Barak è in dubbio.

Probabile formazione Sassuolo (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Pezzella; De Paul; Pussetto. Allenatore: Nicola.

Il Torino torna a casa, dopo il viaggio a Cagliari, per affrontare il Genoa di Juric. Nei precedenti 46 confronti tra le due squadra, si contano 26 vittorie dei granata contro le sole 6 dei liguri. Mazzarri ritroverà Rincon e probabilmente anche Baselli. Possibile chance dall'inizio per Simone Zaza. Nei rossoblu Kouamé e Piatek in attacco, supportati alle loro spalle dalle geometrie di Bessa.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, C. Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Juric.

La Lazio riparte da Verona

L'avvento di Mimmo Di Carlo ha portato aria fresca e positiva a Veronello. Per la sfida con i biancocelesti, il tecnico potrà contare su Giaccherini e Rigoni. In avanti Meggiorini e Stepinski avranno il compito di sorprendere la retroguardia avversaria. Reduce dall'ininfluente sconfitta in Europa League Simone Inzaghi dovrebbe schierare 10/11 della squadra vista in campo con il Milan. L'unica novità sarà Correa dal primo minuto.

Probabile formazione Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini; Stepinski. Allenatore: Di Carlo.

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, S. Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi.

Il big match dell'Olimpico

Dopo la Lazio toccherà all'altra squadra romana. Smaltito l'impegno di Champions League, la Roma aspetta l'Inter per quello che è l'altro big match del 14esimo turno. Di Francesco ha diversi infortunati (Dzeko su tutti) e deciderà molto probabilmente per una formazione molto vicina a quella che ha giocato con i "Blancos", con Kluivert dall'inizio al posto di El Shaarawy. Pastore e Perotti potrebbero essere in panchina. Stesso discorso per l'Inter di Spalletti, che però non potrà disporre dell'altro grande ex, Radja Nainggolan, che ha subito un affaticamento muscolare e potrebbe lasciare il posto a Borja Valero. le condizioni di Icardi e De Vrij, usciti malconci dalla sfida con il Tottenham, non preoccupano.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco

Probabile formazione Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Gasperini prepara la trappola per Ancelotti

A chiudere il turno del massimo campionato italiano, il match di lunedì sera (20.45) tra Atalanta e Napoli. Reduce dalla brutta sconfitta di Empoli, la squadra di Gasperini vuole ricattarsi, fermare il Napoli e invertire il recente trend contro i partenopei: vittoriosi nella due delle ultime tre sfide di all’Atleti Azzurri d’Italia. Nella Dea mancherà Ilicic e sono in ballottaggio per una maglia Rigoni e Mancini. In casa Napoli, invece, Ancelotti potrebbe far riposare Mertens e schierare Milik.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, A. Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Probabile formazione Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti