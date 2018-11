Dopo la sofferta vittoria contro il Dudelange, il Milan pianifica la trasferta decisiva di Atene dove dovrà conquistare il pass per i sedicesimi di Europa League. Oltre al viaggio in Grecia, Gattuso farebbe però bene a prendere in considerazione anche una tappa a Lourdes, visto che anche dalla gara contro i lussemburghesi due dei suoi giocatori sono nuovamente usciti dal campo con problemi fisici.

A preoccupare il tecnico milanista, atteso dalla sfida di domenica alle 12.30 contro il Parma a San Siro, sono Tiemoué Bakayoko e Patrick Cutrone. Il centrocampista francese, tra i migliori in queste ultime partite dei rossoneri, è stato infatti costretto a lasciare il campo a pochi minuti dalla fine per una contusione al collo del piede. Secondo la "Gazzetta dello Sport" non dovrebbe essere nulla di grave, ma bisognerà comunque attendere il controllo delle prossime ore per capire se l'ex Chelsea sarà in grado di scendere in campo contro gli emiliani.

Il taglio alla caviglia di Cutrone

Protagonista assoluto della notte del Meazza, anche Cutrone è uscito malconcio dal terreno di gioco. Il giovane attaccante ha infatti rimediato un piccolo taglio a una caviglia: problema che ha accompagnato a casa con un po' d'ansia il giocatore di Gattuso, che recentemente si era dovuto fermare per un trauma alla caviglia sinistra accusato durante una delle ultime uscite con la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio. Secondo le prime notizie arrivate dopo il match, Cutrone non dovrebbe però mancare con il Parma.

Chi invece sarà certamente in tribuna sarà Gonzalo Higuain. L'argentino dovrà infatti scontare il secondo turno di squalifica, dopo l'espulsione con la Juventus. In campo anche lui con il Dudelange, il "Pipita" è stato tra gli osservati speciali di Rino Gattuso: "Ho parlato poco con lui oggi, ma gli dava fastidio un po’ la schiena. Questa è la mia sensazione – ha dichiarato il tecnico – Credo avesse un piccolo problemino, perché faceva anche fatica a scattare".