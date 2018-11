La Spagna è uscita dallo stadio Maksimir di Belgrado con una sconfitta bruciante e un infortunio che sta preoccupando e non poco il Real Madrid. Dopo aver segnato il momentaneo pareggio su calcio di rigore e aver visto la Croazia trovare il gol vittoria al 93esimo, Sergio Ramos ha infatti chiesto e ottenuto di rientrare a Madrid. Il motivo della sua partenza anticipata, e della sua conseguente assenza per la prossima amichevole a Las Palmas con la Bosnia, è un problema alla gamba destra: un sovraccarico all’adduttore, come ha riferito "Marca".

Come ha già scritto la stampa spagnola, il capitano del Real Madrid sarebbe arrivato nel ritiro della "Roja" già con dei problemi fisici, che comunque non gli hanno tolto l'opportunità di scendere in campo contro i vice campioni del mondo per cercare quella vittoria che avrebbe permesso alla Spagna di blindare il primo posto nel gruppo 4 della Nations League.

Solari a Roma senza Sergio Ramos

Sottoposto ai primi esami strumentali nel centro sportivo di Valdebebas, Sergio Ramos è dunque in forte dubbio per la prossima partita di campionato contro l'Eibar e anche per la trasferta di Champions League a Roma: partita decisiva per il futuro delle "merengue" in Europa. Il suo infortunio è un problema non da poco per Santiago Solari, che in questo momento si trova a dover fare i conti con l'infermeria piena.

Il nuovo tecnico dei "Blancos" non può infatti contare su Sergio Seguilon, Nacho Fernandez, Casemiro e Jesus Vallejo: tre assenze che vanno ad aggiungersi a quelle di Marcelo, Dani Carvajal e Raphael Varane, anche loro alle prese con problemi fisici. In attesa di capire se e quanto dovrà rimanere fuori, Sergio Ramos ha anche risposto alla domanda sulle critiche dei tifosi madrileni che gli sono piovute sulla testa: "Non ci ho fatto molto caso ma capisco che i tifosi siano arrabbiati. Sono fiero che fischino me, io sono il capitano e devo stare in prima fila quando le cose vanno male".