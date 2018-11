Dopo la pesante batosta di Elche, allo stadio Maksimir i vice campioni del mondo si sono presi la rivincita sulla Spagna al termine di una partita emozionante fino alla fine e decisa solo nei minuti di recupero. A sorridere è dunque la Croazia del commissario tecnico Zlatko Dalic e di Tin Jevdaj: difensore goleador, da oggi con un posto speciale nel cuore di ogni tifoso croato. Il successo regala dunque a Perisic e compagni l'aggancio all'Inghilterra a quota 4 punti e addirittura la clamorosa opportunità di vincere il gruppo 4 in caso di successo a Wembley, nell'ultima gara di Nations League con l'Inghilterra.

Le emozioni di Zagabria

Spinta dal pubblico di Zagabria, e dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato, la Croazia è passata in vantaggio al 54esimo grazie alla rete di Kramaric: in gol con una precisa conclusione di destro, dopo l'assist di Perisic. Un vantaggio che è però durato soltanto due minuti: tanto è infatti servito a Dani Ceballos per riportare in parità la sfida. Al 69esimo ci ha però pensato Jevdaj a far esplodere nuovamente lo stadio della Dinamo con un colpo di testa ravvicinato. Pochi minuti più tardi, e dopo l'ingresso del milanista Suso, un tocco di mano in area di Vrsaljko ha invece dato la possibilità a Sergio Ramos di firmare il pareggio. Quando già tutto lo stadio si era già rassegnato al pari, al minuto 93 ancora Jevdaj ha pescato il jolly da tre punti con un tap in dall'area piccolo spagnola.

In attesa della Francia, il Belgio batte l'Islanda

Tra gli altri risultati delle partite di Nations League, giocate in contemporanea con la sfida di Zagabria, spicca la vittoria del Belgio sull'Islanda, con doppietta di Batshuayi, e il successo di misura della Grecia di Manolas (uscito per infortunio dopo 28 minuti) contro la Finlandia. Nelle prossime ore sarà invece la volta della Francia campione del mondo: in campo in Olanda, allo stadio De Kuip di Rotterdam, per la partita decisiva del gruppo 1. A Deschamps serve una vittoria per blindare il primo posto.