In Spagna le prestazioni di Suso con la maglia del Milan non sono passate inosservate. L'esterno offensivo spagnolo è uno dei punti di forza della squadra di Gattuso ed è così finito nelle ultime notizie di calciomercato del Real Madrid, intrigato dalla possibilità di riportare il calciatore in patria. Tra il dire e il fare bisogna capire quali sono i programmi futuri di un Suso che oltre ad essere legato ai rossoneri fino al 2022, ha a più riprese ribadito il suo feeling con il club meneghino. Le sue ultime dichiarazioni però non possono non spaventare i tifosi del Milan: Suso ha infatti si è detto intrigato dalla prospettiva di giocare in una squadra come il Real Madrid in futuro

Milan, Suso nelle ultime notizie di calciomercato del Real Madrid

Nelle scorse settimane il nome di Suso è stato accostato a più riprese al Real Madrid. La crescita del classe 1993 che in patria ha giocato solo nelle Giovanili e in una breve parentesi con l'Almeria è sotto gli occhi di tutti. Ecco allora che le merengues lo hanno messo nel mirino anche alla luce di un potenziale affare assolutamente alla portata dal punto di vista economico. Il calciatore è legato al Milan da una clausola rescissoria di 40 milioni, una somma bassa per un club come quello del presidente Florentino Perez.

Perché Suso potrebbe dire di sì al Real Madrid, le dichiarazioni dello spagnolo

E Suso? Quali sono le volontà del numero 8 spagnolo? In un'intervista ai microfoni di Radio Marca, il calciatore ha aperto ad un futuro al Real Madrid. Il Suso-pensiero è molto semplice: a quale calciatore non farebbe piacere arrivare a vestire la maglia del Real Madrid? Queste le sue parole che potrebbero spingere gli uomini mercato delle merengues ad affondare il colpo: "Il Real Madrid? Chi non sarebbe felice di fare il salto verso una delle squadre più grandi del mondo. Quando le migliori squadre del mondo sono interessate a te ne sei orgoglioso, vuol dire che le cose stanno andando bene. Giocare a casa è sempre bello, ora sono in un paese la cui cultura è molto simile a quella spagnola e al momento sono molto felice lì"

Suso e il feeling con il Milan e Gattuso

Il futuro dunque può attendere per Suso che ha speso belle parole per il Milan, confermando di trovarsi a suo agio in rossonero, anche grazie al feeling con mister Gattuso: "Mi sento importante per la squadra, mi sento molto a mio agio, sono felice e con l'allenatore vado molto d'accordo. È come quando giocava, l'intensità che aveva non l'ha persa da allenatore. Quando finisce l'allenamento è la persona più simpatica e amichevole che si possa trovare, è l'uomo perfetto per il club in cui siamo".

in foto: Foto Sofascore.com

Il piano di mercato del Milan per Suso

Il Milan nel frattempo lavora sul calciomercato anche per il futuro di Suso. La volontà dei rossoneri, anche alla luce del pressing del Real Madrid nei confronti dell'esterno offensivo spagnolo, è quella di proporre un rinnovo del contratto per eliminare (o al massimo aumentare) la clausola rescissoria del valore di 40 milioni, considerata troppo bassa. E chissà che sul piatto per convincere il calciatore non arrivi anche un ritocco dell'ingaggio che gli permetta di incassare più di 3 milioni di euro a stagione.