L'eliminazione della Germania dal Mondiale 2018 è stata accolta con una "discreta" gioia nelle nazioni rivali: come se non bastassero i brasiliani, ancora scottati dal 7 a 1 di quattro anni fa, ecco che la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair si è presa gioco della nazionale tedesca attraverso il suo account Twitter dopo la sconfitta rimediata dalla Corea del Sud che è valsa l'ultimo posto nel girone F e il conseguente addio alla competizione. Pochi minuti dopo la debacle della squadra campione del mondo in carica guidata da Joachim Loew la compagnia aerea si è divertita con un gioco sul proprio account Twitter con il cognome del commissario tecnico e la parola "low", cioè a basso costo: "Making an unexpected exit? We have Löw fares on ryanair.com" ("Uscita inaspettata? Abbiamo le tariffe Löw su Ryan Air"). Il messaggio pubblicato sul social network viene presentato con la foto di un tifoso tedesco triste per l'eliminazione dalla Coppa del Mondo.

Sfottò social contro la Germania

I tifosi italiani hanno ricordato le voci di due grandi ex capitani della nazionale tedesca come Michael Ballack e Bastian Schweinsteiger che negli scorsi mesi sui social network e in alcune interviste avevano ironizzato sull’assenza dell’Italia dopo l’uscita nel play-off contro la Svezia ma, come spesso capita, purtroppo il calcio è crudele e la ruota gira. Così la nazionale tedesca da oggi ha la sua Corea e torna a casa anticipatamente come le squadre che avevano vinto prima di lei il titolo mondiale. Marco Materazzi non aveva aspettato nemmeno la gara di oggi per rispondere all'ex calciatore di Bayern e Manchester ricordandogli la sera di Dortmund del 4 luglio 2006.

Oggi sia i tifosi italiani, che sentono molto la rivalità con la Germania, e quelli brasiliani, che ancora ricordano cosa è successo al Mineirao al Mondiale 2014, si sono vendicati.