Il grande spettacolo della Coppa del Mondo, non è assicurato solo dalle grandi giocate e dai gol dei protagonisti in campo. Una parte fondamentale arriva anche dalle tribune, dove il colore e la passione stravagante di alcuni tifosi ha già conquistato le prime pagine di tutti i giornali. A vincere a "mani basse" è stata soprattutto la bellezza delle tifose al seguito di tutte le nazionali in gara, specialmente quella di Natalya Nemchinova: già ribattezzata "la tifosa più sexy dei Mondiali".

L'avvenente signorina russa, nelle scorse ore indicata da molti come una protagonista del mondo hard, ha però smentito di essere un'attrice porno in un'intervista rilasciata al New York Post: "In realtà, questa è una vecchia storia – ha spiegato al quotidiano statunitense – Cinque anni fa ho avuto una relazione con un ragazzo. Quando ci siamo lasciati ha pubblicato un video su internet e lì è iniziato tutto".

La smentita di Miss Mosca

Le indiscrezioni sulla sua vita privata hanno però fatto il giro del mondo: "Non ho mai lavorato come attrice porno, non ho mai venduto il mio corpo per soldi, sono stata una modella per qualche tempo – ha continuato Natalya Nemchinova – Ma era un hobby, non un lavoro stabile. Tutto questo mi ha scioccato e ho anche pianto. Per fortuna ci sono persone che mi sostengono e che sanno chi sono".

Ventotto anni, sguardo ammaliante e fisico mozzafiato, Natalya è prima di tutto una grande sostenitrice della nazionale del commissario tecnico Cherchesov: "Sono diventata una fan sfegatata dopo l’Europeo del 2012, ero in Polonia ed è stato il mio primo viaggio da tifosa -ha concluso l'ex miss Mosca 2007 – Io davvero sostengo la mia squadra. Ero in Polonia, in Brasile per la Coppa del Mondo 2014 e all’Europeo in Francia nel 2016".