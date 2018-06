La Germania è fuori dal Mondiale. I campioni in carica chiudono all’ultimo posto il Gruppo E e salutano la compagnia con larghissimo anticipo. La debacle è clamorosa, perché esce dalla manifestazione una delle grandi favorite, una delle grandi del calcio mondiale che è sempre stata sinonimo di continuità, undici volte tra le prime tre. E invece per la prima volta dopo ottant’anni i tedeschi escono subito. Sono piovuti sul web rapidamente un numero impressionante di sfottò, d’altronde la caduta è stata fragorosa. Il dito nella piaga lo ha messo Pornhub.

Il famoso sito ha fatto sapere che in questo momento, calcisticamente, molto difficile per i tifosi della nazionale tedesca, battuta 2-0 dalla Corea del Sud e buttata fuori dai Mondiali di Russia, viene incontro a tutti coloro che vogliono provare a distrarsi e ha deciso di rimuovere la categoria ‘German’ da quelle di Pornhub. Il tweet del sito canadese per adulti è diventato rapidamente virale e in poche ore ha ottenuto quattro mila retweet, oltre seimila mi piace e più di cento commenti.

E sui social a cascata arrivano gli sfottò alla Germania. C’è chi ha messo nel mirino il portiere Neuer, che se n’è andato in attacco, quando mancavano ancora quattro o cinque minuti di recupero, e che ha lasciato colpevolmente scoperta la sua porta e ha reso facile la vita di Son, che al 96’ ha raddoppiato e ha messo la parola fine al match. Mentre in Italia è diventato un bersaglio Michael Ballack, ex centrocampista che con la nazionale ha perso la finale nel 2002 e fu sconfitto dall’Italia nella semifinale del 2006. L’ex di Chelsea e Bayern quando l’Italia fu eliminata dalla Svezia nel playoff ironizzò sulla debacle degli azzurri e oggi in parecchi hanno ripreso quel tweet e hanno ricordato a Ballack il tonfo della Germania campione in carica.