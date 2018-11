in foto: Roma a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions

Il tesoretto della Champions League, linfa vitale per le casse dei club. E se in campionato al momento il trend di risultati è preoccupante, far di conto in Coppa riserva soddisfazioni alla Roma. Quanto vale in termini economici la qualificazione agli ottavi di finale per i giallorossi? Una somma che oscilla tra i 51 e i 55.5 milioni di euro.

Quanto ha incassato la Roma finora in questa fase a gironi di Champions

Per adesso, invece, deve ‘accontentarsi' di quanto maturato nelle quattro giornate della fase a gironi disputate: 40.6 milioni di euro che rappresentano il parziale determinato da alcune voci: in virtù della quota del cosiddetto ranking storico degli ultimi 10 anni anni la Roma può beneficiare come base di partenza dalla Uefa di un bonus pari a 12.2 milioni di euro; a far lievitare la cifra ci sono anche il premio di partecipazione alla fase a gironi (15.3 milioni di euro), il compenso per le 3 vittorie conquistate in 4 partite finora giocate (8.1 milioni) e la quota di market pool (circa 4 milioni) che – come ricordato dalla Gazzetta dello Sport – è variabile a seconda del cammino delle italiane in Coppa.

Quanto può incassare con il passaggio agli ottavi di finale

Quanto porta in dote la qualificazione agli ottavi di finale? Un bel gruzzoletto. Consideriamo l'ipotesi più immediata: la Roma pareggia e stacca il pass con un turno d'anticipo. Non battere il Real Madrid all'Olimpico garantisce la certezza matematica dell'accesso alla fase a eliminazione diretta ma mette subito sul piatto 900 mila euro, ai quali vanno poi sommati i 9.5 milioni per il superamento del girone. E' così che si arriva a circa 51 milioni. Ma non è finita perché in caso di duplice vittoria (contro blancos e contro Plzen all'ultima giornata) la quota può aumentare ancora in virtù dei premi partita pari a 5.4. In totale la qualificazione agli ottavi verserebbe nelle casse del club 55.5 milioni e rotti.