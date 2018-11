In campionato procede a strattoni, in Champions raccoglie soddisfazioni. La Coppa sembra avere effetti benefici sulla Roma che si desta dal torpore del campionato e si tuffa nel clima europeo con grandi motivazioni. Del resto, le parole di Kolarov in conferenza stampa sono state emblematiche: i tifosi e quanti altri capiscono poco di calcio stiano zitti, è questo il succo del discorso del calciatore serbo che ha mostrato rispetto per il diritto a fischiare da parte del sostenitore che paga il biglietto, altra cosa invece è scantonare. Al campo, come sempre, la risposta migliore e la sfida contro il Real Madrid è forse il miglior banco di prova per i giallorossi che hanno bisogno di un risultato importante per mettere in tasca la qualificazione agli ottavi cancellando così sconfitta e brutta prestazione di Udine.

Classifica girone G : Real Madrid 9, Roma 9, Cska 4, Vik. Plzen 1

: Real Madrid 9, Roma 9, Cska 4, Vik. Plzen 1 Le partite del 27/11: Cska-Viktoria Plzen, Roma-Real Madrid

Le partite del 12/12: Real Madrid-Cska, Viktoria Plzen-Roma

La Roma qualificata agli ottavi se…

Quante possibilità ha la Roma di qualificarsi agli ottavi di Champions? Altissime. Tant'è che, alla luce della classifica, ai giallorossi basta anche un pareggio con il Real Madrid per chiudere il discorso con un turno d'anticipo così che la trasferta a Plzen venga affrontata senza ansie particolari. In caso di vittoria con i blancos, invece, i capitolini potrebbero addirittura ambire a terminare in vetta il Gruppo G, esito che darebbe prestigio al cammino in Coppa.

Roma avanti, quindi, con vittoria o pareggio ma cosa succede in caso di altre combinazioni? Se la Roma perde all'Olimpico può ancora qualificarsi a patto però che il CSKA Mosca non batta il Viktoria Plzen (a quota 5 per i russi sarebbe impossibile raggiungere il secondo posto).

La Roma può ancora effettivamente sperare di arrivare prima nel proprio raggruppamento? Sì ma in questo caso serve fare un po' di conti nella classifica avulsa che al momento vede il Real in vantaggio per la vittoria (3-0) nella gara giocata al Bernabeu. Come ovviare a questo gap? Battere i campioni d'Europa in carica per 4-0 all'Olimpico.