Rui Patricio, portiere della nazionale portoghese e dello Sporting Lisbona, ha deciso di trascorrere alcuni giorni in un ritiro spirituale a Francoforte prima di unirsi al ritiro della nazionale per preparare la Coppa del Mondo, con i portoghesi che faranno il loro debutto contro la Spagna il 15 giugno 2018 alle ore 20:00. Il portiere è andato in Germania per rilassarsi e praticare l'Atma Kriya Yoga, tecnica di meditazione creata dal maestro spirituale Paramahamsa Vishwananda che consiste nel purificare la mente, il corpo e lo spirito. Rui Patricio ha concluso una delle peggiori settimane sportive della sua vita dopo aver perso la finale della Taça de Portugal domenica scorsa contro il modesto Desportivo Aves.

Rui Patricio-Napoli: affare in stand-by

Proprio quando sembrava tutto fatto ecco che l'affare Rui Patricio entra nella categoria "stand-by": il caos che ha colpito recentemente lo Sporting Lisbona, dopo l'aggressione da parte dei tifosi, porterà tanti giocatori a svincolarsi e tra questi c'è il portiere classe '88, campione d'Europa in carica col Portogallo, che nelle prossime ore chiuderà la sua parentesi nel campionato portoghese. Secondo quanto raccolto da TMW sembra essere tutto deciso e la pista Napoli è molto praticabile ma c'è un'altra candidatura importante per la porta azzurra, ovvero quella di Bernd Leno, numero uno del Bayer Leverkusen. Fabio Parisi, intermediario nella trattativa imbastita dal Napoli per il portiere tedesco. ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: