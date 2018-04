Lunedì 30 aprile scade il tempo per innescare la clausola rescissoria e liberarsi dal Bayer Leverkusen. Bernd Leno ha già comunicato al club tedesco – al quale è vincolato da un contratto fino al 2020 – che ha intenzione di esercitare il diritto di liberarsi dopo aver giocato la gara di Bundesliga in programma contro lo Stoccarda (sabato prossimo, ore 18.30). A quanto ammonta la somma necessaria per strappare il numero uno, 26enne, alle ‘aspirine'? Venti milioni di euro da versare nelle casse del club entro i prossimi 5 giorni.

La domanda è: dove andrà Leno? Non è certo un mistero che nelle scorse settimane il Napoli – che ha già detto addio a Pepe Reina, in scadenza di contratto e destinato al Milan – si sia interessato al calciatore. Anzi, già nell'estate scorsa il club campano tentò un approccio con l'entourage dell'estremo difensore considerata la corte serrata del Psg al numero uno spagnolo, cercatissimo alle battute conclusive del calciomercato. Gli azzurri restano in pole position per chiudere la transazione? A giudicare dalle ultime notizie sembrano aver diretto le attenzioni verso Rui Patricio dello Sporting Lisbona: 30 anni, portiere del Portogallo campione a Euro 2016, che in azzurro può arrivare per 17 milioni di euro.

Colchoneros favoriti. Quanto a Leno invece – in base a quanto raccolto dalla Bild, quotidiano tedesco – sarebbe molto vicino all’Atletico Madrid. Di qui la comunicazione di agente e calciatore al Bayer di voler sercitare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Il trasferimento in Spagna è motivato dalla necessità da parte dei colchoneros di trovare un'alternativa a Oblak da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain (con Chelsea e Arsenal sullo sfondo) che non avrebbe problemi a pagare la clausola da 100 milioni per il numero uno sloveno. A Leverkusen andrebbe Lukas Hradecky, 28enne portiere dell’Eintracht.