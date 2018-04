Il Napoli è alla ricerca di un portiere. Pepe Reina andrà via al termine della stagione, lo spagnolo ha già firmato per il Milan. Sostituire un numero uno così forte e così amato dalla piazza non sarà per niente facile. E anche per questo i dirigenti azzurri stanno vagliando con grande attenzione il mercato. Il ballottaggio è tra Leno e Rui Patricio, che in questo momento pare il favorito. La differenza sembra averla fatta la sproposita richiesta del Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino di Leno. Mentre per acquistare il portiere dello Sporting potrebbero servirsi al massimo 20 milioni di euro.

Chi è Rui Patricio l’erede di Reina

Rui Pedro dos Santos Patricio molto probabilmente nella prossima stagione sarà il portiere titolare del Napoli. Classe 1988, è cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona, uno dei migliori al mondo (da lì è uscito Cristiano Ronaldo), dove inizialmente giocava da attaccante. Poi un bel giorno cambiò ruolo e fece la fortuna sua, dello Sporting e della nazionale del Portogallo. Con lo Sporting ha disputato quasi 450 partite e ha vinto due titoli nazionali. Con la maglia della nazionale portoghese ha conquistato da protagonista l’Europeo del 2016, ne ha disputati complessivamente tre e ha giocato da titolare anche un Mondiale.

Quanto costa il portiere portoghese

Secondo quanto riferisce Radio CRC la trattativa avanza a vele spiegate perché il Napoli avrebbe deciso di abbandonare la pista Leno. Il portiere del Leverkusen non ha brillato quest’anno e costa 30 milioni. Mentre con una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro si può acquistare Rui Patricio, che viene preferito a Meret, prospetto interessantissimo che però forse non ha ancora l’esperienza necessaria per vestire la maglia di una squadra che da anni si sta giocando grandi traguardi. Ma non è da escludere anche l’acquisto di Meret, che potrebbe essere affiancato al numero uno portoghese.