Ce la farà la Juventus a fare il miracolo? Sconfitta all'andata a Torino (3-0), annichilita dalla doppietta (con tanto di rovesciata entrata nella storia dei gol della Champions), la squadra di Allegri sarà di scena domani sera (mercoledì 11 aprile, ore 20.45, in diretta tv e in streaming su Canale 5) al Santiago Bernabeu per tentare la ‘remuntada' incredibile. Cosa deve fare per eliminare il Real Madrid nel ritorno dei quarti e conquistare l'accesso alla semifinale? La missione impossibile: anzitutto, non prendere gol; vincere 3-0 la spingerebbe verso i tempi supplementari e – in caso di risultato invariato – ai calci di rigore; oppure battere i blancos segnando 4 gol.

Cosa deve fare la Juve per ribaltare il risultato. Più facile a dirsi che a metterlo in pratica… Allegri, però, proprio non vuol sentir parlare di un approccio del genere e – come riportato anche da Tuttosport – alla squadra ha ribadito un concetto semplice, semplice: chi pensa di essere già fuori, chi ritiene una follia pensare si possa ribaltare il risultato, allora è meglio che stia a casa e nemmeno metta piede sull'aereo per la Spagna. Messaggio ricevuto, fa sapere Chiellini che ai microfoni del canale tematico bianconero parla di ‘sana follia' lasciando intendere che coraggio e sfrontatezza sono armi a cui aggrapparsi per dare un segnale fortissimo alla Coppa. Insomma, la Juve venderà cara la pelle e non lascerà la competizione da ‘cenerentola' sfortunata.

Ultime notizie e probabili formazioni. Pjanic torna nel cuore della mediana dopo la squalifica dell'andata, il rientro del bosniaco fa sì che il modulo migliore sia il 4-3-3, con Khedira e Matuidi che agiranno nel ruolo di ‘lotta e di governo' consentendo al compagno di reparto di tessere la trama delle azioni. In difesa Benatia sarà al fianco di Chiellini. Mandzukic oppure Cuadrado nel tridente? Allegri sceglie, intanto è certo degli altri due posti da assegnare (Higuain e Douglas Costa). Dybala e Bentancur sono squalificati. Nel Real, considerata la squalifica di Ramos, i riflettori sono tutti puntati sulla difesa: Vallejo sarà accanto a Varane.

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Pronostici, le quote delle scommesse sulla remuntada della Juve a Madrid. Quante possibilità ha la Juventus di vincere e ribaltare i pronostici delle agenzie di scommesse? Poche, a giudicare dalle quote proposte considerato che il segno ‘1' viene reputato il più plausibile e quindi bancato con una valutazione molto bassa, mentre è minima la differenza tra il segno ‘x' e quello ‘2' con quote che oscillano tra il 4.20 volte la posta e il 5.50.

L'azzardo vero è la quota del risultato esatto di Real Madrid-Juve. Il risultato esatto di 0-3 in favore della Juventus (quello che porterebbe la gara i tempi supplementari) ha una quotazione abbastanza alta: va da un minimo di 75 a un massimo di 101, come indicato da superscommesse.it che aggrega le varie proposte delle agenzie. Lo 0-4, che significherebbe qualificazione dei bianconeri e disfatta (con eliminazione) dei blancos di Zidane tocca quote elevate: da 100 volte la posta previsto dalla Snai fino a 351 di Unibet.

in foto: Le quote sul risultato esatto di Real Madrid–Juventus (fonte superscommesse.it)

C'è ancora un'altra quota molto interessante ed è relativa alla vittoria della squadra di Allegri per 4-1: in questo caso, avendo segnato un gol in più in trasferta rispetto alle merengues, sarebbe la ‘vecchia signora' a passare il turno. Quanto vale un'ipotesi del genere? E' Bwin che propone la quota più alta in assoluto: 251 volte la posta.