La Juventus ha perso 3-0 contro il Real Madrid nella gara d’andata dei quarti di Champions League. Cristiano Ronaldo è stato il grande protagonista, due gol e un assist per il portoghese che ha segnato per la decima partita consecutiva in Champions. Al di là delle parole di rito e dell’imprevedibilità del calcio, sarà durissima per i campioni d’Italia qualificarsi. Rimontare un passivo così pesante è sempre difficilissimo. Le semifinali sembrano un miraggio.

Serve un’impresa epica alla Juve

La Juventus se vuole qualificarsi per le semifinali per il secondo anno consecutivo deve vincere con tre gol di scarto, e probabilmente mai il Real Madrid ha subito una sconfitta di tale portata nelle coppe europee. Qualunque vittoria con tre gol di scarto, ma dal 4-1 in su, farebbe passare la Juventus, che invece con il 3-0 si giocherebbe tutto ai tempi supplementari. Un eventuale successo con uno o due gol di scarto invece non permetterebbe alla Juve di passare il turno ma almeno renderebbe meno amara la doppia sfida con il Real, perché, seppur platonico, un successo al Bernabeu sarebbe sempre importante.

Il Real si qualifica per le semifinali se

Il 3-0 mette in una botte di ferro i campioni d’Europa, che con ogni probabilità continueranno la loro corsa in Champions e andranno a caccia di un tris, che sarebbe storico. Il Real tornerà tra le prime quattro naturalmente se vincerà o pareggerà, ma anche se perderà con uno o due gol di scarto. Dunque Zidane ha almeno il novantacinque percento di possibilità di passare.

Dybala e Ramos squalificati salteranno il ritorno

Tre calciatori che sono scesi in campo nella gara dell’Allianz Stadium non ci saranno mercoledì 11 aprile nella gara di ritorno che si disputerà al Bernabeu. Sergio Ramos ammonito nel secondo tempo era diffidato e non ci sarà. Bentancur invece è stato ammonito nel primo tempo ed essendo anche lui diffidato sarà squalificato. Si è beccato un rosso Dybala, che avrà un turno di squalifica.