Al termine delle gare a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club 2018/19 è la Juventus è la squadra italiana che occupa la posizione più alta nel Ranking UEFA coefficienti per club generale. Al primo posto della la top ten c'è sempre il Real Madrid, campione d'Europa in carica e con un coefficiente di 146.000, vittorioso in casa dell'Ajax nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus è unica squadra italiana nelle prime dieci posizioni e occupa il quinto posto (120.000) e la prossima settimana sarà impegnata con la quarta in classifica, l'Atlético Madrid (125.000). La seconda italiana in classifica è la Roma (81.000), che si piazza al dodicesimo posto e guadagna punti grazie alla vittoria sul Porto nell'andata degli ottavi di finale. Giallorossi mai così in alto: è il miglio piazzamento della sua storia.

Ranking UEFA per club generale: la top ten

1) Real Madrid – 146.000

2) Barcellona – 127.000

2) Bayern – 127.000

4) Atlético – 125.000

5) Juventus – 120.000

6) Paris – 103.000

7) Siviglia – 101.000

7) Manchester City – 99.000

9) Porto – 90.000

10) Arsenal – 86.000

Ranking UEFA: la posizione delle italiane

5) Juventus – 120.000 (quinta a fine 2017/18)

12) Roma – 81.000 (21esima a fine 2017/18)

16) Napoli – 75.000 (17esimo a fine 2017/18)

37) Fiorentina – 39.000 (30esima a fine 2017/18)

39) Lazio – 37.000 (36esima a fine 2017/18)

52) Inter – 28.000 (83esima a fine 2017/18)

76) Milan – 19.000 (53esimo a fine 2017/18)

Ranking UEFA per club stagione 2018/19: Porto primo

Per quanto riguarda la stagione in corso la squadra al comando è il Porto, con un coefficiente di 20.000, seguito da Real Madrid, Bayern, Barcellona e Paris Saint-Germain. In questa classifica bianconeri e giallorossi sono entrambi al decimo posto, entrambe con 17.000 punti conquistati ma la squadra capitolino ha giocato una gara in più:

1) Porto – 20.000

2) Real Madrid – 19.000

2) Barcelona – 19.000

2) Bayern – 19.000

2) Paris – 19.000

6) Atlético – 18.000

6) Manchester City – 18.000

6) Borussia Dortmund – 18.000

6) Ajax – 18.000

10) Juventus – 17.000

10) Roma – 17.000

10) Tottenham – 17.000

10) Schalke 04 – 17.000