Il bilancio della settimana di Coppe è agrodolce per l'Italia che deve fare i conti con 2 sconfitte e 1 vittoria. Nell'andata dei quarti di Champions è stata durissima quella della Juventus, schiantata in casa (3-0) dalla potenza di Cristiano Ronaldo: dopo Cardiff, CR7 ha concesso il bis realizzando un'altra doppietta ma questa volta suggellando la prestazione con la rovesciata che ha fatto il giro del mondo. E' stato quello l'emblema della disfatta bianconera in Europa considerato che, a meno di un crollo verticale dei blancos al Santiago Bernabeu, appare difficile ipotizzare la qualificazione alla semifinale della squadra di Allegri.

Grande amarezza anche per la Roma, battuta 4-1 al Camp Nou dal Barcellona ma penalizzata sia da errori individuali (2 autoreti pesantissime) sia dalle decisioni del direttore di gara che ha negato ai capitolini 2 rigori. In particolare il primo – fallo di Umtiti su Dzeko – avrebbe potuto indirizzare il match in maniera differente obbligando i blaugrana alla rincorsa. Ci fosse stato il Var (che in Europa il presidente della Uefa, Ceferin, ancora non vuole) sarebbe stata differente anche la valutazione dell'episodio che ha visto protagonista ancora una volta Umtiti ma per il fallo galeotto commesso su Pellegrini.

Unica consolazione per il nostro Paese è arrivata all'Europa League, con la Lazio di Simone Inzaghi che è rimasta in corsa dopo l'eliminazione di Napoli, Milan e Atalanta. A tenere alto il nome del calcio tricolore ci hanno pensato i biancocelesti che contro il Salisburgo sono riusciti a imporsi per 4-2 nell'andata dei quarti giocata all'Olimpico.

Ranking Uefa per club: Juventus al 5° posto

Chi domina la classifica del Ranking Uefa per club? Risposta facile, facile… sono le formazioni spagnole che monopolizzano le prime posizioni con Real Madrid (1°, 155 punti), Atletico Madrid (2°, 133) e Barcellona (4°, 132) mentre il Bayern Monaco spezza il monopolio iberico (3°, 132 punti). Alle spalle delle big d'Europa c'è la Juventus (5°, 124 punti) grazie anche al cammino degli ultimi 3 anni che l'ha vista per 2 volte in finale (Berlino 2015, Cardiff 2017). Completano la Top 10 Siviglia, Paris Saint Germain, Manchester City, Arsenal e Borussia Dortmund.

in foto: La posizione delle italiane nel Ranking Uefa (fonte, sito ufficiale della Uefa)

Napoli la prima delle (altre) italiane

Dopo la Juventus, la prima delle italiane è il Napoli (17°, 78 punti), un gradino più sotto dello Zenit di Mancini. Gli azzurri pagano l'eliminazione dal girone di Champions e la leggerezza nella doppia sfida con il Lipsia una volta scivolati in Europa League. Più staccata rispetto ai partenopei c'è la Roma al (24°, 59 punti), a seguire la Fiorentina al (29°, 54 punti) e la Lazio (36°, 41 punti). Fuori dalle prime 50 ci sono Milan (52°), Inter (83°) e dal 92° al 96° Atalanta, Sassuolo, Sampdoria, Torino e Udinese.

Italia terza nel Ranking Uefa per nazioni

Una vittoria che regala un piccolo bonus di punti all'Italia nella classifica della Uefa, quel Ranking che ha un valore importante perché restare nelle prime quattro posizioni significa avere ai nastri di partenza della Champions League ben quattro formazioni. Attualmente, dopo l'andata dei quarti di finale, il nostro Paese è sul podio con 75.082 punti, alle spalle della Spagna che domina incontrastata (104.855) e dell'Inghilterra (78.319). Quarta posizione invece per la Germania (70.998) con la Francia più staccata (55.415).