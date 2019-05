Quali saranno i colpi di mercato più importanti della prossima sessione di trattative in Serie A? Tutto lascia presagire un'estate calda, non solo per il possibile valzer degli allenatori, ma anche per quanto concerne le stelle del nostro campionato. Sono diversi i calciatori al centro di massicce offensive di calciomercato, e che potrebbero cambiare maglia a fronte di offerte super. Da Dybala a Icardi, da Donnarumma a Insigne fino ai giovani talenti Zaniolo e Chiesa.

Quale futuro per Mauro Icardi, resterà o meno all'Inter

Uno dei nomi più caldi in vista del prossimo calciomercato estivo è quello di Mauro Icardi. Nonostante il centravanti argentino e la sua compagna-agente Wanda Nara abbiano più volte ribadito la volontà di restare in nerazzurro continuano ad impazzare le voci relative ad una possibile cessione. Molto dipenderà anche dal sempre più probabile cambio in panchina: Conte è in pole position per la successione a Spalletti e toccherà anche a lui decidere se privarsi o meno di Maurito. Certo è che la società di Suning non si avvicinerà nemmeno al tavolo delle trattative per un'offerta inferiore ai 70 milioni di euro (difficile che un club straniero sfrutti la clausola di 110 milioni di euro valida solo per i primi 15 giorni di luglio). Juventus e Atletico Madrid sono avvisate

Juventus, le ultime notizie di calciomercato su Paulo Dybala

A proposito di argentini, bisognerà valutare anche la posizione di Paulo Dybala. L'argentino della Juventus sembrava destinato alla cessione in caso di conferma di Allegri. L'addio del tecnico cambia gli scenari, con la Joya che potrebbe dunque restare. La società di corso Galileo Ferraris è comunque intenzionata a valutare eventuali offerte (Atletico, United e Inter sono interessate), con una certezza: Dybala non lascerà la Juventus per meno di 100 milioni di euro.

Milan, Donnarumma e il pressing di mercato del Paris Saint Germain

Attenzione al futuro di Gigio Donnarumma. Nelle ultime settimane sono arrivate nuove indiscrezioni di mercato dalla Francia, relative al forte interesse del Psg nei confronti del giovane portiere del Milan. Pronta un'offerta di 50 milioni ai rossoneri, e una proposta d'ingaggio super per il ragazzo. I rossoneri aspettano la fine del campionato, e in caso di mancata qualificazione alla Champions e di sanzioni da parte dell'Uefa potrebbero aprire ad un sacrificio sul mercato.

Napoli-Lorenzo Insigne, cosa succederà sul mercato

E' uno dei pezzi pregiati del mercato della Serie A, Lorenzo Insigne che nelle scorse settimane era finito al centro di voci insistenti relative ad un possibile addio. L'incontro con la dirigenza ha riportato il sereno tra giocatore e club, anche se ora bisognerà mettere nero su bianco il rinnovo del contratto, con tanto di accordo sulle cifre. Le speranze dei club interessati al Magnifico sono ridotte al lumicino (anche perché il Napoli chiede per lui poco meno di 100 milioni).

Il punto di mercato su Zaniolo e Chiesa

Sarà un'estate di calciomercato caldissima anche per due altri giovani talenti del calcio azzurro. Il primo è Federico Chiesa, che è nel mirino della Juventus, ma anche di Bayern e Inter. La sua quotazione, altissima, è di 80 milioni di euro. Una somma che, in caso di retrocessione, potrebbe calare favorendo i bianconeri in pole per il suo acquisto. Il classe 1999 Zaniolo ha fatto vedere cose importanti con la Roma, pronta ad offrirgli un rinnovo a cifre vantaggiose. Tantissimi i top club pronti a investire sul duttile centrocampista ovvero Juventus, Manchester City e Tottenham. Potrebbe scatenarsi un'asta al rialzo, con una cessione che permetterebbe alla Roma di incassare una somma importante.