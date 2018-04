Se la corsa scudetto sembra essersi chiusa dopo appena sette giorni dallo scontro diretto, la rivalità tra i tifosi è sempre più aspra dopo i fatti di Inter-Juventus e la sonora sconfitta del Napoli a Firenze. L'attrito tra i supporter bianconeri e napoletani sta toccando vette altissime sui social e anche Nicoló Pirlo, quindicenne figlio di Andrea e titolare nei giovanissimi del Pecetto (potrebbe vestire la maglia dell'Under 16 della Juve a partire dalla stagione 2017/2018), ha voluto dire la sua in merito alla volta per il tricolore. Il figlio del grandissimo campione bresciano ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram scrivendo "Abbiamo un sogno nel cuore" corredato da emoticon sorridenti e l'hashtag "#Napolimerda". Il giovane Pirlo ha preso in prestito una frase dell'ultimo coro dei tifosi del Napoli per fare un post ‘ironico' dopo la gara persa dagli azzurri in casa della Fiorentina. Purtroppo c'è quell'hashtag che non è proprio il massimo per un ragazzo che è cresciuto all'ombra di uno dei giocatori più importanti degli ultimi 15 anni in Europa, gioca a calcio e sa quanti sacrifici ci sono dietro ad un campionato e ad un torneo così difficile come la Serie A.

Chiaramente stiamo parlando del gesto di un ragazzo, n0n c'è nulla da condannare o niente di estremo da segnalare, si tratta di uno sfottò non riuscito benissimo ma questo ha scatenato l'ira dei tifosi partenopei che hanno inondato il profilo del giovane Nicolò con numerosi commenti non proprio "raffinati". Poche ore dopo sono arrivate le scuse da parte del giovane.

L'elenco degli invitati alla partita d'addio di Pirlo

Lunedì 21 maggio a San Siro Pirlo disputerà la sua ultima partita e sono stati pubblicati nomi dei calciatori che parteciperanno. Dopo portiere e difensori svelati anche i nomi dei centrocampisti che giocheranno nella ‘Notte del Maestro'. A San Siro ci sarà anche Frank Lampard.

Portieri: Abbiati, Buffon, Dida, Storari.

Difensori: Adani, Barzagli, Bonera, Bonucci, Fabio Cannavaro, Cafu, Chiellini, Costacurta, Favalli, Ferrara, Grosso, Jankulovski, Kaladze, Lichtsteiner, Maldini, Materazzi, Nesta, Oddo, Serginho, Simic, Zambrotta.

Centrocampisti: Albertini, Ambrosini, Baronio, Brocchi, Diamanti, Diana, Lampard, Leonardo, Marchisio, Pepe, Rui Costa, Seedorf, Verratti, Camoranesi, De Rossi, Gattuso, Perrotta.

Attaccanti (elenco non completo): Del Piero, Gilardino, Inzaghi, Toni, Totti.