Andrea Pirlo ha ufficialmente lasciato il calcio qualche mese fa, lunedì 21 maggio a San Siro disputerà la sua ultima partita. Sarà un happening straordinario, la celebrazione di uno dei più grandi campioni del calcio italiano. La ‘Notte del Maestro’ si preannuncia strepitosa con un elenco di protagonisti di primissima fascia. Nei giorni scorsi erano stati rivelati i nomi di portieri e difensori, oggi sono stati ufficializzati quelli dei centrocampisti.

I centrocampisti in campo nell’addio di Pirlo

I nomi sono davvero straordinari, d’altronde non poteva essere altrimenti considerato che Pirlo ha giocato con Milan, Juventus, Inter, Nazionale Italiana e New York City. Tra i centrocampisti ci saranno anche gli ex rossoneri Ambrosini, Albertini, Rui Costa, Leonardo e Seedorf, lo juventino Marchisio, l’ex Chelsea Lampard e Verratti.

L’elenco dei partecipanti dell’addio di Andrea Pirlo

Nei giorni scorsi erano stati già annunciati i nomi di portieri e difensori. Si nota una massiccia presenza del Milan, con cui il ‘Maestro’ ha vinto due volte la Champions League (2003, 2007), abbastanza forte anche quella della Juventus, che ha però anche tanti giocatori in attività che magari vorranno volare in vacanza, ma Lichsteiner prima di andare in Russia per i Mondiali a San Siro ci sarà. E naturalmente non mancheranno tutti i campioni del mondo: da Del Piero a Totti, da Inzaghi a De Rossi passando per Cannavaro e Buffon.

Portieri: Abbiati, Buffon, Dida, Storari.

Difensori: Adani, Barzagli, Bonera, Bonucci, Fabio Cannavaro, Cafu, Chiellini, Costacurta, Favalli, Ferrara, Grosso, Jankulovski, Kaladze, Lichtsteiner, Maldini, Materazzi, Nesta, Oddo, Serginho, Simic, Zambrotta.

Centrocampisti: Albertini, Ambrosini, Baronio, Brocchi, Diamanti, Diana, Lampard, Leonardo, Marchisio, Pepe, Rui Costa, Seedorf, Verratti, Camoranesi, De Rossi, Gattuso, Perrotta.

Attaccanti (elenco non completo): Del Piero, Gilardino, Inzaghi, Toni, Totti.