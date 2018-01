Il Professore oramai è sul viale del tramonto dopo una stupenda carriera che lo ha visto protagonista assoluto sia nei club in cui ha giocato sia con la maglia della Nazionale. Andrea Pirlo con il 2018 saluta il calcio giocato, con un addio meditato e organizzato nei minimi particolari da parte di chi sa perfettamente quando arriva il momento più opportuno per togliere il disturbo e lasciare indelebile il miglior ricordo di sè ai propri fan.

Mentre però papà Andrea scende dalla giostra c'è un altro Pirlo pronto a salirci: è il giovanissimo Nìcolò, figlio d'arte in ascesa che sta interessando moltissimo gli osservatori della Juventus. Tanto che potrebbe far parte della prossima Under16 bianconera a partire dalla stagione 2018/2019.

Figlio d'arte in fase di lancio.

Piccoli Pirlo crescono e interessano. Come il figlio di Andrea. In queste ore si parla moltissimo di un altro Pirlo che potrebbe giocare nella Juve: si tratta del figlio dell’ex bianconero, il 15enne Nicolò, che presto potrebbe entrare a far parte dell'Under 16 juventina, praticantato obbligatorio per chi poi un domani potrebbe scalare le graduatorie di categoria e affacciarsi in prima squadra. Una speranza che coltivano tutti e che potrebbe trasformarsi in certezza se il rampollo dimostrasse almeno in parte le straordinarie doti calcistiche paterne.

Orgoglio di papà Andrea.

Attualmente Nicolò gioca e si distingue nei Giovanissimi del Pecetto tanto da aver attirato su di sè le attenzioni degli osservatori bianconeri. Figlio d'arte sulla carta che dovrà dimostrarlo di esserlo anche in campo. Fatto sta che dalla prossima stagione potrebbe entrare a far parte della linea verde bianconera dove si coltivano i campioni del futuro.

Una notizia che è rimbalzata anche alle orecchie di sir Andrea che si è subito reso disponibile ad un eventuale trasferimento alla Juventus, club che conosce benissimo: "Nicolò mi somiglia tanto: è un giocatore molto tecnico ma poco grintoso e si diverte a giocare a calcio". Già a gennaio Nicolò, che veste la maglia numero 8, doveva fare un provino per la Juve ma tutto è stato rimandato alla prossima stagione.