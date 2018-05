Fastidio per le strumentalizzazione delle ultime ore e un clima di ostilità. Non c'è alcuna presa di posizione ufficiale da parte della Juventus né sindrome d'accerchiamento ma le polemiche che hanno scandito l'ultima giornata di campionato non piacciono ai bianconeri che vedono svilito il valore dell'impresa fatta a San Siro contro l'Inter. I gol di Cuadrado e la ‘testata' vincente di Higuain hanno (ri)cambiato le sorti della lotta scudetto nel giro di 3 minuti eppure i due guizzi sono finiti in secondo piano. Ed è questo che causa la maggiore stizza dei bianconeri caratterizzata da alcuni interrogativi a difesa della propria posizione.

perché si parla (solo) dell'arbitraggio di Orsato e non si sottolinea la grande determinazione mostrata dalla squadra in una sfida così delicata?

perché si tira in ballo il labiale del quarto uomo, Tagliavento, alimentando sospetti pretestuosi?

perché si fa menzione del video nel quale l'ufficiale di gara saluta il tecnico, Allegri, se nulla di particolare è emerso al punto che la Procura federale non farà indagini?

perché, nell'uno e nell'altro caso, si attribuiscono agli episodi una spiegazione differente dalla realtà fino a rimasticare le frasi dell'arbitro ("facciamo il recupero e vinciamo" rispetto a "quanto recupero facciamo")?

perché si parla della mancata ammonizione di Pjanic?

perché non si ammette che il fallo di Vecino era subito da rosso, considerata la lesione alla caviglia (10 punti di sutura) procurata a Mandzukic?

perché si omette che il Var, decisivo per l'espulsione del centrocampista, lo è stato altrettanto anche per l'annullamento del raddoppio di Matuidi?

Polemiche strumentali. Tutte domande/obiezioni che secondo la ‘vecchia signora' significano solo una cosa: non è vero che l'arbitro Daniele Orsato abbia fischiato a senso unico; non è vero che abbia indirizzato il match, spostando l'ago della bilancia da parte della Juventus; la vittoria di San Siro è stata meritata.

Pjanic: ingiusta la prima ammonizione, non è paragonabile a Baselli. Quanto al caso Pjanic, non ha senso metterne l'azione in trasparenza rispetto al fallo di Baselli commesso nel derby e per il quale allora proprio l'arbitro Orsato optò per il cartellino rosso avvenuto per somma di ammonizioni. Secondo la Juventus c'è una discriminante: a differenza del centrocampista granata, non ci sarebbe stata volontarietà da parte del bosniaco; anzi, se mancata ammonizione c'è stata, va detto che era discutibile la prima comminata all'ex romanista.

Lo scambio di battute del tecnico con il quarto uomo. Poi c'è la questione Allegri/Tagliavento: il tecnico ha chiarito che si riferiva a sé stesso quando diceva "mi son comportato bene? Sono stato bravo?" in riferimento all'espulsione accettata senza protestare contro il direttore di gara.