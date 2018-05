Questa volta l'incubo sembra davvero essere finito per Manuel Neuer. Il portiere tedesco reduce da una stagione travagliata con poche presenze dopo gli infortuni, ma comunque inserito nei pre-convocati della Germania per i prossimi Mondiali, ha dato segnali positivi nell'ultima amichevole disputata con la sua nazionale. Ecco allora che l'estremo difensore campione del mondo vede sempre più vicino l'obiettivo di difendere il titolo da titolare nella rassegna iridata in terra russa.

Il calvario di Neuer, 7 presenze da marzo 2017

Nelle scorse settimane le possibilità di Neuer di giocare in Russia sembravano davvero minime. Il motivo? Le 7 presenze collezionate da marzo 2017 a causa dei tanti problemi fisici. Troppo poco per un portiere che dovrebbe difendere i pali della nazionale campione del mondo, e che a causa degli infortuni ha perso il feeling con il terreno di gioco e anche un po' di certezze. Nonostante questo l'estremo difensore del Bayern si è messo al lavoro per cercare di bruciare le tappe, con il ct Low che ha deciso dunque di inserirlo comunque nei convocati della Germania, con i compagni di reparto Leno, Trapp e ter Stegen.

Neuer, 30′ in amichevole e Low sorride. Mondiali vicini

E direttamente dal ritiro della Germania sono arrivate buone notizie per il portiere e anche per il commissario tecnico Low. Quest'ultimo ha deciso di schierare il classe 1986 per 30′ nell'amichevole contro la rappresentativa under 20. Buone risposte dal piede, dopo la rottura multipla del metatarso, e a livello di riflessi e sicurezza tra i pali. Ecco allora che le chance di una presenza di Neuer in Russia (inizialmente si era parlato del possibile "taglio" di Low) da titolare sono aumentate in maniera esponenziale.

I giocatori della Germania vogliono Neuer titolare

E a giovarne prima di tutto, sono i compagni di squadra che non hanno mai nascosto la sicurezza garantita da Manuel Neuer tra i pali. Una presenza fondamentale anche a livello psicologico per una Germania che sarebbe consapevole di poter contare sul migliore portiere del mondo. A conferma di questo aspetto basti pensare alle dichiarazioni di Draxler, altra stellina di Low che ha dichiarato: "Se Manuel sta al 100%, nessuno può riuscire a batterlo". Parole confermate anche dal compagno di squadra al Bayern Boateng: "Gli altri sono bravi, ter Stegen è migliorato molto, ma Manuel è sempre Manuel"