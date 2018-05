Manuel Neuer dopo otto mesi è di nuovo nell’elenco dei convocati del Bayern Monaco. Il tecnico Jupp Heynckes, alla vigilia della sua ultima partita con i bavaresi (sarà il quarto addio) ha deciso di portare il portiere con sé a Berlino, dove i bavaresi sabato sera affronteranno l’Eintracht di Francoforte nella finale di Coppa di Germania. Difficilmente partirà dall’inizio Neuer, ma è una buona notizia per il portiere e soprattutto per il c.t. Loew che spera di portarlo in Russia per i Mondiali.

Neuer si era fatto male nuovamente lo scorso settembre, frattura del metatarso, una ricaduta dell’infortunio già subito la scorsa Primavera e che ha messo a rischio anche la sua carriera. Il portiere trentunenne questa settimana si è allenato regolarmente con il gruppo, ha dimostrato di essere in buona condizione ed è stato inserito tra i convocati, ma Ulreich sarà in campo dall’inizio contro l’Eintracht, del futuro allenatore del Bayern Nico Kovac. Il portiere ha commentato con gioia la convocazione: “Forse è la miglior notizia del giorno”.

Il vero numero uno del Bayern Monaco spera di volare in Russia per i Mondiali. La sua convocazione è tutt’altro che scontata. Neuer è stato decisivo quattro anni fa in Brasile, ma non gioca da settembre e quando la nazionale tedesca inizierà il ritiro pre-Mondiale in Trentino dovrà dimostrare al c.t. Loew di essere in condizione per essere almeno tra i 23. Il titolare della Germania con ogni probabilità sarà, al di là delle condizioni di Neuer, Marc André ter Stegen, portiere del Barcellona che è cresciuto moltissimo in questi due anni e che sembra designato per questo ruolo. Leno e Trapp con Neuer si giocano gli altri due posti tra i pali. Loew ha convocato 27 giocatori, ne dovrà escludere quattro e a sorpresa ha già depennato dall’elenco Mustafi e Gotze.