C'è grande attesa sta intorno al futuro di Maurizio Sarri. Tra poche settimane si concluderà la terza stagione de tecnico napoletano alla guida degli azzurri ma ciò che succederà da luglio è ancora poco chiaro: secondo molti Sarri sarebbe tentato dal provare l'avventura in Premier League, dove il Chelsea vorrebbe affidargli l'eredità di Antonio Conte, ma, in realtà, il tecnico non si è ancora espresso sulle sue intenzioni.

Aurelio De Laurentiis ha fissato una clausola da 8 milioni di euro per liberare il suo tecnico ma secondo quanto riporta Tuttosport il presidente azzurro pera che Maurizio Sarri possa firmare il rinnovo fino al 2021 con adeguamento dell'ingaggio ma, in caso contrario, il Napoli non si farà certo trovare impreparato e sta già valutando alcune possibili alternative.

Ancelotti e Conte i sogni

Il patron del Napoli ha due sogni nel cassetto: uno si chiama Carlo Ancelotti e l'altro Antonio Conte ma queste due ipotesi non sembrano essere molto concrete viste le esigenze dei due trainer ogni volta che si sono seduti per trattare con le società. Nelle ultime ore si era parlato di un possible ritorno di Rafa Benitez ma di concreto non ci sarebbe nulla.

Emery, Fonseca e Garcia: i più chiacchierati

Nella lista di De Laurentiis ci sarebbero i nomi di Unai Emery, che ha appena divorziato col PSG ma è seguito da qualche anno; Paulo Fonseca, rivelazione dell'ultima Champions con lo Shakhtar; e Rudi Garcia, ex allenatore della Roma che quest'anno con il Marsiglia ha centrato l'accesso alla finale di Europa League e ha lasciato ottimi ricordi.

La pista italiana: Giampaolo, Inzaghi e Gasperini

Da non trascurare le piste italiane che portano a uno tra Marco Giampaolo della Sampdoria, Simone Inzaghi della Lazio e Gianpiero Gasperini dell'Atalanta. Si tratta di ipotesi che sono legate a doppio filo con la scelta di Maurizio Sarri.