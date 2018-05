Il futuro della panchina del Napoli è ancora tutto da scrivere. Impegnato in una corsa scudetto che ormai si è fatta difficilissima, Maurizio Sarri non ha ancora trovato un'intesa con De Laurentiis e non ha ancora fatto sapere quello che farà nella prossima stagione. Mentre le indiscrezioni sul suo prossimo incarico continuano ad accompagnare la squadra fino la termine del campionato, il presidente partenopeo è al lavoro per trovare un'eventuale alternativa.

Dopo le voci relative ad un clamoroso ritorno a Fuorigrotta di Rafa Benitez, l'ultimo nome accostato alla panchina del Napoli è quello di Carlo Ancelotti. Secondo "Tuttosport", il club campano avrebbe infatti già contattato indirettamente il tecnico di Reggiolo per capire la sua eventuale disponibilità. L'ex allenatore del Bayern Monaco, che ha recentemente rifiutato la panchina della Nazionale, sarebbe un nome gradito alla piazza napoletana ma probabilmente fuori portata per le casse della società azzurra.

Lo stipendio record di Ancelotti

Ancora sotto contratto con il Bayern Monaco fino a fine stagione, Ancelotti guadagna infatti 15 milioni di euro netti all'anno: una cifra molto lontana da quella che attualmente percepisce Maurizio Sarri. E proprio l'ingaggio dell'attuale tecnico napoletano, è uno di quei dettagli importanti nel nuovo contratto che De Laurentiis avrebbe spedito. Nella proposta di rinnovo, con la quale Sarri si legherebbe fino al 2021, l'ingaggio dovrebbe salire a 3,5 milioni a stagione invece degli attuali 1,4.

Con la certezza di poter disputare la prossima Champions League, De Laurentiis vuol fare dunque le cose per bene e investire in quella che sarà la prossima squadra. Dal mercato dovrebbero arrivare grandi novità (sia in entrata che in uscita), mentre in panchina potrebbe trovar posto un tecnico dall'esperienza internazionale. Oltre ad Ancelotti, sul taccuino del patron campano ci sarebbero anche Unai Emery, Paulo Fonseca e Antonio Conte. Le alternative sono tutte italiane e portano i nomi di Marco Giampaolo, Simone Inzaghi e Giampiero Gasperini.