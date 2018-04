Non c'è molta certezza nel futuro del Napoli: il sogno scudetto sembra essere svanito contro la Fiorentina a distanza di una settimana dalla vittoria di Torino. Mancano tre gare prima della fine della stagione ma in casa azzurra si pensa già a cosa succederà se Maurizio Sarri dovesse andare via. Non è ancora chiaro se il tecnico rimarrà sulla panchina azzurra e già si cominciano a fare già le ipotesi per il futuro. I nomi di Emery, Fonseca e Giampaolo sono da sempre accostati alla squadra azzurra ma nelle ultime ore si è parlato anche di un clamoroso ritorno: secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Mattino Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato anche l'ex Rafa Benitez per riportarlo sotto il Vesuvio: il tecnico spagnolo ha già guidato gli azzurri per due stagioni vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana prima di dire addio.

I particolari. Nei giorni scorsi ci sarebbe stata una telefonata tra il presidente dei partenopei e il tecnico spagnolo: un contatto per sondare l'eventuale disponibilità dell'allenatore a tornare sulla panchina del Napoli. Benitez sarebbe stato colto di sorpresa dalla telefonata di De Laurentiis e sarebbe rimasto perplesso dell'offerta, non rispondendo né con una chiusura, né con un'apertura ma i motivi dell'addio dell'attuale manager del Newcastle al Napoli sono ancora validi, come ad esempio centro sportivo e strutture da realizzare per rendere più efficiente la macchina tecnica.

Giuntoli verso il Milan?

Anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe andare via da Napoli: ci sarebbero contatti in corso con il Milan. La situazione di Massimiliano Mirabelli, osservato speciale in casa rossonera, potrebbe portare l'artefice del Napoli dei miracoli a Casa Milan e cercare di inserirlo nella dirigenza il prima possibile. Tra gli altri nomi circolano quelli di Walter Sabatini, fresco di dimissioni dall’Inter; Michael Emenalo, ds del Monaco con un passato al Chelsea; Ariedo Braida e Andrea Berta, volto italiano dell’Atletico Madrid.